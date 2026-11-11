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Dall'Igna elogia la madurez de Marc Márquez tras un segundo puesto clave en Qatar

En el ya habitual balance que traza en su perfil de LinkedIn, el director general de Ducati Corse subrayó la gran actuación ofrecida en Qatar por Marc Márquez, que se ha situado a un paso de su décimo título, entendiendo cuándo era el momento de atacar y cuándo, en cambio, conformarse.

Matteo Nugnes

Publicado: 11 nov 2026, 16:40

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Un último pasito y Marc Marquez estará en la historia del Mundial de Motociclismo. Se convertirá en el tercero en alcanzar las dos cifras en títulos, después de Giacomo Agostini y Angel Nieto, pero sobre todo igualará los ocho en la categoría reina del Ago nacional, superando así a su acérrimo rival Valentino Rossi.

El piloto de Ducati se jugaba el primer match point en el Gran Premio de Qatar, aunque sabía que sería muy complicado materializarlo, ya que habría tenido que sumar nada menos que 30 puntos más que Jorge Martin y 8 más que Marco Bezzecchi. Es cierto que el madrileño llegaba a Lusail todavía en condiciones precarias por la fractura del radio derecho, pero para cerrar las cuentas el piloto de Cervera habría tenido que vivir un fin de semana casi perfecto y el rival de Aprilia uno en el que realmente todo le saliera mal.

La primera parte del plan se cumplió de la mejor manera, porque el #93 se marchó de Doha con 32 de los 37 puntos en juego en el fin de semana, ganando la Sprint tras un polémico contacto con Bezzecchi e inclinándose en la carrera larga solo ante el de Rímini, que mantuvo un ritmo verdaderamente infernal. Por su parte, sin embargo, "Martinator" también supo ser más fuerte que el dolor, logrando incluso un inesperado tercer puesto en la Sprint y luego el séptimo en la carrera del domingo.

Un panorama que, en cualquier caso, ha dejado a Marc realmente a un paso del décimo título: con los 60 puntos de margen con los que se presentará en Portimao - 74 sobre Bezzecchi -, podría cerrar las cuentas ya en la Sprint con una victoria, o simplemente sumando dos puntos más que su compatriota y quedando por delante del romañolo.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Antes de pensar en el futuro, sin embargo, hay que subrayar la enésima gran actuación que Marquez ofreció en Qatar. Y de ello se encargó Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, en el ya habitual blog que publica en su perfil de LinkedIn, en el que también dedicó unas palabras a Pecco Bagnaia, que sufrió una doble fractura en el pie derecho en un accidente con Fermin Aldeguer ocurrido en la Sprint.

"Una excelente sesión de clasificación, seguida de la 10ª victoria Sprint de la temporada, la más crucial, y luego, para coronar el fin de semana de Qatar, un solidísimo segundo puesto que vale oro. ¡Sí! Sigamos así para 'another big one'... Ahora estamos muy cerca de otra alegría inmensa, pero antes debemos terminar el trabajo, debemos concluirlo de la mejor manera posible. Solo entonces miraremos atrás a lo que hemos conseguido hasta ahora", empezó Dall'Igna.

"En Qatar asistimos a una carrera muy inteligente, de esas que certifican definitivamente la madurez, la experiencia y el talento de un verdadero Campeón completo, capaz de marcar la diferencia siempre y en todas partes. Versátil como siempre, Marc sabe exactamente qué hay que hacer y cómo modular sus propias capacidades, eligiendo el enfoque adecuado no solo para una carrera específica, sino para ese momento preciso, con una lectura lúcida de su propia situación así como de la de sus adversarios. Ya se trate de la fuerza y el instinto de un luchador o de la ejecución de una estrategia refinada, siempre sabe qué aspecto hacer prevalecer, desde el más agresivo hasta el más, digamos, productivo. Y se lleva el resultado. En otras palabras, una lectura y una gestión magistrales de la carrera en su desarrollo. Y esta vez no fue diferente".

"Cerramos una Sprint llena de giros de guion, uno que nos toca de cerca. Pecco estaba pilotando magistralmente desde las primeras sesiones de entrenamientos libres. Rápido, preciso y competitivo. Es un placer volver a verlo en pista así. Habría podido luchar con los pilotos más fuertes del grupo de cabeza, pero fue víctima de un feo contacto con otro piloto en las primeras fases de la carrera. Sin ninguna culpa, fue lanzado repentinamente de la moto. Una caída violenta, difícil de ver incluso en TV, y diría que, afortunadamente, con consecuencias solo menores. Un duro golpe y dos fracturas en el pie derecho que requerirán una intervención quirúrgica. No sabemos exactamente cuándo volverá a la pista, pero estamos deseando verlo de nuevo en el box para poder darle el abrazo y el saludo que merece en estas dos últimas rondas de la temporada".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

"Volviendo a la carrera, vivimos un GP menos espectacular pero igual de intenso en términos de interpretación de la que, en última instancia, resultará haber sido la carrera decisiva del Campeonato del Mundo de MotoGP. La primera mitad se gestionó controlando el ritmo y el desgaste de los neumáticos, mientras que la segunda quedó definida por un cambio de ritmo decidido y emocionante, una remontada progresiva e inexorable que, tras marcar la vuelta rápida, lo vio conquistar un valiosísimo segundo puesto. Fue una oportunidad que Marc no dejó escapar, perseguida y atrapada sin escatimar esfuerzos, con su habitual autoridad. Una vez más logró obtener el máximo absoluto en una situación en la que no era el favorito: un resultado excelente que tiene sabor a victoria plena, la más grande".

"Sin embargo, conviene recordar que el trabajo aún no ha terminado. Se requerirá el máximo compromiso en las dos últimas rondas, que decidirán también el importante título de Constructores, para honrar todo el gran trabajo realizado por la gran Ducati tanto en pista como en casa, además de por respeto a nuestros adversarios y a todos los aficionados", concluyó el mánager véneto.

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