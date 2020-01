Dall'Igna: "Me interesa ganar el Mundial, no tener la mejor moto"

Ducati se adelantó a todos sus rivales este jueves y presentó la Desmosedici con la que aspiran a volver a ganar el título de MotoGP 13 años después de que lo hiciera Casey Stoner. Estéticamente, la moto que se mostró presenta pocas novedades, siguiendo con el diseño que introdujeron hace un año. Sin embargo, por dentro, la GP20 se ha revisado de arriba a abajo, tratando de hacerla más manejable.

Tras un 2018 en el que muchos señalaron a la Ducati como la moto más equilibrada, el pasado año los de Borgo Panigale se vieron alcanzados y superados en ocasiones por Honda a nivel de motor. Gigi Dall'Igna admite que quieren volver a ser la referencia en ese apartado, aunque lo importante es que la moto mejore en general.

"El motor es el aspecto en el que Honda mejoró más el año pasado, por lo que sería bueno recuperar la ventaja que tuvimos en los últimos años", comentó. "Trabajar en el chasis no impide hacerlo en otras partes de la moto para mejorarla en 360 grados".

El ingeniero italiano habla de una mejora generalizada en la GP20 respecto a la versión de 2019, pero se muestra cauto hasta comprobar cuánto han progresado sus rivales este invierno.

"Es imposible estar tranquilo al comienzo de la pretemporada. La curiosidad por ver lo que los otros han hecho es genial. El primer test no es una prueba de fuego para comprender cómo será el campeonato, pero es el primer momento en que nos medimos, por lo que nunca puedes estar tranquilo. Ya probamos el prototipo de la moto 2020 en los test de final de año en Valencia y Jerez. Fue bien y creo que tenemos una buena base para comenzar la nueva temporada. El objetivo sigue siendo el de los últimos dos años, tratar de luchar por el título y conseguirlo si es posible. Ser segundos para nosotros significa perder, porque quiere decir que alguien ha sido mejor. Decir que tuvimos la mejor moto en 2017 o 2018, sinceramente no me importa. Lo que me interesa es ganar el Mundial", apunta.

Externamente, Ducati no presentó ninguna novedad aerodinámica como acostumbra, aunque el carenado definitivo no se verá hasta los test.

"Probaremos la nueva aerodinámica en Qatar, o tal vez el último día de los test en Malasia. Sin embargo, la diferencia entre la 2019 y la 2020 no será demasiado grande, porque las reglas en este momento ponen demasiados límites a nuestra imaginación, así que es difícil encontrar algo innovador. Por lo tanto, será una evolución. En Qatar también llegará un nuevo basculante, así que creo que podemos llegar listos al comienzo de la temporada", finalizó.

