MotoGP GP de Valencia

Dani Pedrosa deja su rol de piloto de pruebas de KTM después de ocho años

Pedrosa dejará KTM en la antesala de la nueva era de 850cc de MotoGP, con sus planes para 2027 aún por confirmar

Rachit Thukral

Publicado: 28 nov 2026, 9:32

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Dani Pedrosa ha anunciado que dejará KTM al final de 2026 después de ayudar a desarrollar la RC16 hasta convertirla en una MotoGP ganadora de múltiples carreras.

Tras su retiro de la competición activa al final de 2018, Pedrosa se unió a la entonces incipiente estructura de KTM como piloto de pruebas y desarrollo, aprovechando la experiencia que había adquirido en Honda.

El trabajo del español fue muy valorado dentro del fabricante austríaco, con sus conocimientos técnicos resultando vitales a medida que la parrilla se volvía cada vez más competitiva en la era de los 1000cc.

Pero justo cuando MotoGP se prepara para pasar a la nueva normativa de 850cc, Pedrosa reveló que pondrá fin a su etapa con KTM, dejando entrever un nuevo capítulo en su ilustre carrera.

El piloto de 41 años ya ha desempeñado un papel influyente en el desarrollo de la RC16 con especificación de 2027, que hará su debut público en el test de Valencia del martes.

"Cada capítulo tiene su propio propósito y momento. Desde que me retiré de las carreras en 2018, he dedicado los últimos ocho años a KTM, una marca diferente a cualquiera de aquellas contra las que competí durante mi carrera", dijo Pedrosa.

"Ha sido un desafío tan complejo como apasionante, en el que he volcado toda mi experiencia, compromiso y ambición.

"Mi objetivo era ayudar a construir una KTM capaz de ganar carreras de MotoGP, y en el camino logramos avances importantes. Establecimos una estructura de pruebas competitiva —que me permitió volver al máximo nivel de competición en varias ocasiones como piloto wildcard— y trabajamos continuamente para aportar mejoras al equipo de carreras.

"MotoGP exige una evolución constante para seguir el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico y de la competición. Con esa mentalidad, compartí ideas destinadas a contribuir al próximo capítulo de MotoGP a partir de 2027.

"Para mí, competir también se trata de cuestionar los enfoques establecidos y aprender continuamente. Me importa profundamente trabajar con estándares altos y una alineación compartida en mi entorno diario, y crecer significa reconocer cuándo hacer cambios. Por eso siento que es el momento adecuado para concluir mi etapa en KTM y mirar hacia nuevos desafíos.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Me llevo ocho años de experiencia y crecimiento personal, y estoy agradecido con todos los que han sido parte de este camino, especialmente con aquellos con quienes compartí el trabajo duro, el impulso por mejorar y la ambición de ganar, y con quienes he forjado amistades duraderas."

Pedrosa es ampliamente considerado como el mejor piloto que nunca ganó un título de MotoGP, tras haber sumado 31 victorias en grandes premios durante una de las eras más competitivas de la historia de la categoría reina.

Subió a MotoGP en 2006 después de ganar tres títulos mundiales en años consecutivos (125cc en 2003, 250cc en el ‘04 y el ‘05), uniéndose al equipo oficial Repsol Honda.

Al pasar toda su carrera en MotoGP con la marca japonesa, Pedrosa compitió contra pilotos como Casey Stoner, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, mientras que también fue compañero de equipo de Marc Marquez.

Después de retirarse de la competición activa, mostró su velocidad durante sus cuatro participaciones como wildcard con KTM, logrando dos cuartos puestos en el GP de San Marino de 2023 pese a su falta de experiencia reciente en carrera.

Los planes de Pedrosa para 2027 siguen sin confirmarse.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La retirada de Márquez podría impulsar a Aldeguer al equipo oficial

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Rachit Thukral





¿Qué hará Marc Márquez tras retirarse de MotoGP?



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



18 h



¿Qué hará Marc Márquez tras retirarse de MotoGP?





Marc Márquez explica la decisión detrás de su sorprendente retirada de MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



20 h



Marc Márquez explica la decisión detrás de su sorprendente retirada de MotoGP





GP de Valencia MotoGP: Marco Bezzecchi lidera a Marc Márquez en una fría FP1



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



20 h



GP de Valencia MotoGP: Marco Bezzecchi lidera a Marc Márquez en una fría FP1

Más de

Dani Pedrosa





MotoGP hará una exhibición en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1



MotoGP



MotoGP 1 m



MotoGP hará una exhibición en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1





Por qué Pedrosa no reemplaza a Viñales en el GP de Francia de MotoGP, pese a estar en plena forma



MotoGP



MotoGP



GP de Francia



6 m



Por qué Pedrosa no reemplaza a Viñales en el GP de Francia de MotoGP, pese a estar en plena forma





El nombre menos pensado



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de Aragón



28 sept 2015



El nombre menos pensado

Más de

KTM





Viñales se perderá Valencia por lesión y Pol Espargaró ocupará su lugar en Tech3



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



3 d



Viñales se perderá Valencia por lesión y Pol Espargaró ocupará su lugar en Tech3





MotoGP cambiará el horario de las carreras en 2027 para evitar chocar con la F1



MotoGP



MotoGP 6 d



MotoGP cambiará el horario de las carreras en 2027 para evitar chocar con la F1





Viñales evalúa convertirse en piloto independiente para continuar en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



8 d



Viñales evalúa convertirse en piloto independiente para continuar en MotoGP

Últimas noticias





Dani Pedrosa deja su rol de piloto de pruebas de KTM después de ocho años



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



3 min



Dani Pedrosa deja su rol de piloto de pruebas de KTM después de ocho años





Hankook apunta a entrar en la carrera por el contrato de suministro de neumáticos de la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



5 min



Hankook apunta a entrar en la carrera por el contrato de suministro de neumáticos de la F1





Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



12 h



Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de Qatar de F1 2026





Charles Leclerc explica el trompo en los entrenamientos de Qatar tras un día "lento" para Ferrari



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



12 h



Charles Leclerc explica el trompo en los entrenamientos de Qatar tras un día "lento" para Ferrari

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete