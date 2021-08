Pedrosa: "Es difícil marcarse expectativas"

Nadie podía imaginar que el día en que Dani Pedrosa regresaba al Mundial de MotoGP como invitado para correr con KTM iba a encontrarse con el anuncio de la retirada de Valentino Rossi, que eclipsó absolutamente el jueves de arranque del Gran Premio de Estiria.

“Retirarse es algo triste porque es algo que nunca quieres que suceda, sobre todo cuando estás compitiendo al más alto nivel, es un día triste, pero al final es algo que no puedes parar, más tarde o más temprano llega. Tengo grandes recuerdos de Valentino y solo me queda mostrarle el máximo respeto, hemos peleado en nuestro mejor momento y le tengo el mayor de los respetos, le doy las gracias y le deseo lo mejor”, dijo Pedrosa sobre el anuncio del italiano.

Sin embargo, el tricampeón catalán tuvo la oportunidad de atender a los medios de comunicación en una rueda de prensa especial en la que explicó los motivos que le han llevado a dejar su condición de piloto retirado para competir una vez más.

“Es un placer estar aquí y me gustaría darle las gracias a KTM. Es un poco volver a un viejo estilo, a una forma de vida anterior de trabajar, por su puesto no me he preparado físicamente como si volviera para toda una temporada, pero sin duda es una motivación especial”, introdujo.

“Es una sensación extraña, con muchos cambios por el tema COVID, pero a la vez cuando te preparas junto al equipo todo sigue igual, aprendiendo un poco las nuevas normas, actualizando un poco la información previa a la carrera”.

Pedrosa fichó por KTM hace tres años como piloto de pruebas y desarrollo, cogió el proyecto en pañales y lo ha llevado hasta las victorias.

“Desde el comienzo pude apreciar que había una gran voluntad por parte de KTM de mejorar la moto y recortar la diferencia con los rivales, hemos trabajado mucho y hemos logrado avances. Me siento contento y me siento recompensado con el trabajo, estos dos últimos años los pilotos se sienten cómodos con la moto y han empezado a ganar carreras. Y lo mejor es ver que aún tienen hambre de más”, explicó.

El corredor dijo no echar de menos las carreras y estar contento con su labor de piloto de pruebas.

“Estoy disfrutando de los test porque tengo la oportunidad de pilotar una moto muy buena, con todas las sensaciones que te reporta y sin la presión de las carreras. Siempre es positivo poder pilotar aunque sea en un test porque es lo que más me gusta, aunque hay que mantenerse centrado en el trabajo”.

El catalán no quiso marcarse metas ni objetivo para este fin de semana, su única intención es la de comprender cómo son las carreras en la actualidad, ya que han cambiado mucho en los últimos años.

“Es difícil marcarse expectativas, el objetivo es aprender acerca de las carreras en MotoGP, tengo la sensación de que la categoría está cambiando un poco y los pilotos abordan situaciones distintas ahora en las carreras y si estamos fuera nos resulta complicado emularlo en los test. Un ejemplo es que a los pilotos les cuesta mucho adelantar ahora en carrera, por un tema de aerodinámica o lo que sea, y ahora podré entender el problema y podré trabajarlo viéndolo desde su mentalidad de pilotos de carreras. También tenemos piezas para probar en la moto durante el fin de semana”.

“He hecho mucho trabajo con la moto estos años y ahora llegamos al detalle, y para entender los problemas que nos reportan los pilotos necesito recabar más información de lo que se encuentran ellos en carrera, y eso es difícil replicar fuera de competición. Por eso hemos pensado que es interesante intentar entenderlos desde dentro, para mejorar el trabajo de cara al futuro”.

Sobre las motivaciones para seguir trabajando después de una carrera tan larga, Dani apuntó a seguir mejorando la moto.

“Lo que yo busco siempre es tratar de remontar la diferencia con el resto, desde el primer día en KTM trataba de recuperar la brecha con el resto, ahora hemos alcanzado un nivel y necesitamos recortar la última parte de esa brecha”.

Le preguntaron también qué es, de lo logrado con su actual equipo, lo que más le satisface.

“Me siento orgulloso de que los pilotos de KTM están ahora delante y disfrutando del pilotaje. Y que el equipo esté contento de mi trabajo, estoy trabajando con un buen grupo y el ambiente es muy bueno. Estamos dando pasos adelante y eso siempre te motiva. Siempre somos capaces de introducir mejoras continuas”.

Como probador de KTM, el #26 ha rodado mucho en test en el circuito de Austria, algo que Dani quiso aclarar un poco.

“He hecho muchos test aquí, pero desde antes de la carrera del año pasado no ruedo en este circuito, así que hace casi un año que no lo hago”.

Dani afronta el fin de semana como parte de su trabajo de desarrollo, pero entiende que deberá cambiar algunos automatismos.

“Hace tiempo que no tengo mentalidad de carrera y esa va a ser una parte del proceso del fin de semana, será importante tratar de mejorar. No venimos aquí esperando tener grandes resultados. Va a suponer un reto, a ver cómo reacciona mi cerebro”.

También le recordaron a Dani que la de este domingo será la primera carrera de su vida con una moto que no sea una Honda.

“Es cierto, es mi primera carrera que no será con Honda, será especial, algo nuevo, a pesar de que ya llevo mucho tiempo pilotando la KTM, pero será la primera vez que la ponga a prueba en una situación de carrera. Trataré de ponerla a punto para poder competir, con la Honda lo tenía todo muy por la mano, ahora lo haré sin tener experiencia competitiva con esta moto”.

Por último, la gran pregunta era si el wild card de este fin de semana va a ser el único del curso o habrá más en el futuro.

“De momento es un evento único, para una sola carrera. Por su puesto tenemos que ver el resultado que nos reporta el fin de semana, si nos aporta cosas o no, si necesitamos entender algo más, o si la carrera es en mojado y no podemos sacar nada de ello. Todo eso habrá que analizarlo al final del gran premio”, dejó abierta la puerta el de Castellar del Vallés.