Petrucci: "Mi peso es extremo y exagera los problemas"

El inicio de la aventura de Danilo Petrucci con KTM no está dando los frutos esperados y, de momento, el piloto de Terni está sufriendo mucho. A pesar de que el fabricante austriaco está avanzando a pasos agigantados, como Miguel Oliveira demostró en las dos últimas carreras, Petrux sigue teniendo problemas, en parte por culpa de su tamaño.

Después de abandonar el Gran Premio de Catalunya, Petrucci terminó el test oficial del lunes con el 18º tiempo. El italiano estuvo trabajando en el nuevo chasis que le trajo KTM y en buscar más velocidad punta.

No obstante, el nuevo chasis no parece ser suficiente para que mejore Danilo: "Es una pequeña ayuda, pero no es lo único que necesito ahora, porque lo más crítico para nosotros es la aerodinámica, así como la velocidad en recta. Me gustaría tener más velocidad para ir más tranquilo en las curvas, porque actualmente es el único punto en el que gano un poco".

Petrucci explicó el trabajo que realizó en el test: "Sobre todo hemos probado el chasis, pero nos hemos centrado en mejorar a la salida de las curvas. Este neumático tiene una carcasa muy blanda y más sensible al peso. Yo peso más y realmente sufro mucho. Por eso nunca soy capaz de exprimir bien el neumático nuevo y soy más rápido con el usado, y no entiendo bien su límite, porque sufrimos en velocidad y queremos intentar acelerar más. En carrera me ayudaría ser más rápido en las rectas para que no me adelanten y poder hacer algunos adelantamientos. Habrá mejoras en términos de potencia, pero no de aerodinámica".

"El problema es que mi peso es extremo y, como consecuencia, exagera los problemas. Siempre tengo la sensación de que el neumático no soporta mi peso, sobre todo cuando es nuevo y hay mucho agarre. Cuando abro gas, aunque lo haga suavemente, siempre pierdo un poco de fuerza longitudinal y entonces se pierde la velocidad porque es como si no soportara todo ese peso. A nivel aerodinámico no podemos hacer nada".

KTM también ha introducido un nuevo combustible que ha dado a los dos pilotos del equipo oficial más potencia. Petrucci espera beneficiarse de ello.

"Parece que hay un mapa de motor diferente con el combustible que ha dado a los dos pilotos oficiales una velocidad increíble en la recta desde Mugello. Está claro que no puedo tener esa velocidad porque soy más grande, pero si dividimos por partes la pista, pierdo más en las rectas porque en las curvas puedo parar bien la moto. El problema es que cuando me pongo recto no soy rápido y ahí es donde se gana tiempo. Me gustaría ser un poco más rápido en las rectas, porque en la carrera estoy condenado en las primeras vueltas. Me adelantan mucho y no puedo devolvérselo", finalizó.

