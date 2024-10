El paddock de MotoGP opina sobre David Alonso tras su consagración en Moto3

David Alonso sentenció un año absolutamente apoteósico en Motegi. En su primera oportunidad de sentenciar el título, al pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' no le temblaron las piernas y consiguió su décima victoria de la temporada para alcanzar la corona de Moto3 en este 2024.

Su carrera fue como siempre, de saber posicionarse hasta dar el hachazo en la parte final para acabar venciendo. Pero sus nervios de acero en un día tan importante resaltaron y llamaron la atención. Así, el piloto nacido en Torrejón del Rey, que corre bajo bandera colombiana (país del que es su madre), logró el récord de victorias de la categoría pequeña (14) y está a una de igualar el máximo de triunfos en una única temporada en esta clase, las 11 que Valentino Rossi logró en la temporada 1997 de 125cc, a falta de cuatro grandes premios.

A sus apenas 18 años, Alonso ya ha hecho historia en el motociclismo. Su año es uno de los más dominadores de la historia, pero no solamente su talento ha enganchado al público. Su desparpajo, su sinceridad, la felicidad que transmite, su madurez para una edad tan corta y, en definitiva, su forma de ser, han llamado la atención de los aficionados. Y no solamente de ellos, sino también de los pilotos más mayores, los de MotoGP, que no se pierden sus hazañas.

El domingo del GP de Japón, tras la consecución de su título, varios pilotos de la categoría reina opinaron de la figura de David Alonso. Uno de ellos fue Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo le conoce bien, puesto que ha compartido varios entrenamientos, y aprovechó la situación para hacer una radiografía de cómo es y señalar sus múltiples virtudes.

"A mí me encanta David. Sobre todo porque, talento... Hay muchos con talento. Pero él tiene el talento, la educación, los pies en el suelo, y sobre todo tiene el carisma, que también es necesario muchas veces", empezó diciendo el #93 a los medios. "Y, sobre todo, entiende muy bien el concepto que es 'aprender', y qué es Moto3, qué es Moto2 y qué es MotoGP, o al menos tengo esa percepción".

"Lo que ha hecho hoy... Se veía que ganaría el campeonato. Al final, si no era hoy era en Australia. Ojalá tenga un futuro brillante. Pero yo no voy a ser quien le ponga presión. Todo chaval necesita su tiempo, el año que viene va a cometer sus errores. Pero le deseo lo mejor para el futuro. Compartimos entreno muchas veces, y si me despisto me mete caña", siguió, sin querer presionarle sobre lo que puede hacer en el futuro, algo que ya muchos se preguntan.

Sin embargo, el de Cervera deja claro lo que piensa sobre si acabará compartiendo parrilla con él en MotoGP, antes de que se retire: "Creo que sí. Lo bueno de tener 18 años es que no eres consciente de lo que estás haciendo. Y esto lo viví yo por experiencia, y lo vivo ahora de una manera completamente diferente. Con esa edad, no eres consciente de lo que estás consiguiendo, realmente. Y yo creo que él está disfrutando. Tiene el talento, tiene la velocidad, y lo único que hace es salir y dar el máximo en pista. Mientras siga así, con los pies en el suelo, la educación que tiene y el saber estar, eso es lo que marca la diferencia".

"Empatizo mucho con él. Es una esponja, pregunta y no se cansa de aprender. Eso lo destaco mucho de los pilotos jóvenes. Y sobre todo hay que dejar al chaval, no meterle presión ya. Lo tiene todo para seguir creciendo", remachó el ilerdense sobre Alonso.

Precisamente, el actual líder de la general de MotoGP, Jorge Martín, también opinó de Alonso y compartió el momento que vivieron el sábado, un día antes de la ansiada jornada de título : "Le quiero felicitar. Ayer hablé con él, justo antes de meterme en la habitación subí con él en el ascensor. Me preguntó, '¿tú qué sentiste el día antes? ¿cómo lo hiciste?' Le dije, 'lo tienes casi hecho, disfruta la carrera. Yo fui tranquilo, fui con el grupo y a falta de cuatro vueltas me intenté escapar'. Y justo es lo que ha hecho", comentó.

El de San Sebastián de los Reyes incluso pone fecha a la llegada del recién coronado piloto a la clase de las motos pesadas: "Está claro que ha sido superior esta temporada, tiene un nivelazo, y en menos de tres años estará peleando con nosotros. Le veo muy profesional, un chaval joven pero muy maduro. Ahora todos son risas, pero dentro de poquito estará peleando con nosotros".

Alguien que hace poco experimentó lo mismo que Alonso fue Pedro Acosta, campeón de Moto3 en 2021 y de Moto2 en 2023. Más que su talento, el 'Tiburón de Mazarrón' remarcó el enorme trabajo que hay detrás de su figura: "Se lo ha merecido. Me han preguntado si es un talento, como todo el mundo dice, pero este chaval es un currante. Poca gente he visto hacer tantas horas y tantos viajes en moto como hacen él y su padre. Creo que tenemos que dejarnos de tanto talento y ver el curro que hace el chaval detrás".

"Tú puedes tener todo el talento del mundo, pero no vale para nada, muchas veces. Es verdad que el talento te puede hacer cosas algún día que ni tú sabes cómo lo haces, pero te vale un día. No para 16 fines de semana, como ha hecho él. Este campeonato no se lo ha discutido nadie, ni ha habido nadie realmente que le plantase cara. Se lo ha ganado con creces", continuó el murciano.

Aleix Espargaró también fue cuestionado por el #80. El piloto más experimentado de MotoGP le dedicó unas bonitas palabras: "La carrera de hoy [en la que se proclama campeón] es una masterclass. Es que se ha paseado. Pero lo que más me gusta es la esencia que tiene el niño, lo tranquilo y feliz que se le ve. Transmite felicidad. A mí me gustan mucho las personas risueñas, que transmiten felicidad. Me recuerda mucho a Fabio Quartararo", finalizó.