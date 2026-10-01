Una decoración retro para las Honda en el Gran Premio de Japón de MotoGP 2026

La Honda RC213V disputa este fin de semana su último Gran Premio de Japón. El fabricante japonés será el único en cambiar el nombre de su moto de cara a la temporada 2027, lo que supone la llegada de un nuevo reglamento técnico, por lo que su moto pasará a llamarse RC214V.

Para la última aparición de una RC213V en Motegi, Honda ha decidido rendir homenaje a su historia dotándola de los colores de la RC181, su primera moto que compitió en la categoría de 500 cc en 1966 y 1977.

Así pues, la Honda recupera sus colores de entonces, con una librea plateada y roja, acompañada de algunos toques de amarillo.

En aquella época, no se veía ningún patrocinador en la moto, pero Honda está obligada por contrato a mostrar los logotipos de sus socios, y estos han colaborado, ya que Castrol, el patrocinador principal, y Michelin aparecen con sus logotipos de la década de 1960.

Estos logotipos ya se podían ver hace dos años, cuando MotoGP celebró su 75.º aniversario con colores retro en todas las motos de la parrilla.

Este fin de semana, las Honda con la librea histórica correrán a cargo de Luca Marini y Somkiat Chantra, que participará este fin de semana en sustitución de Joan Mir, debilitado físicamente y baja para las carreras de Motegi y Mandalika. También tuvo que perderse la prueba del Red Bull Ring.