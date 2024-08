Di Giannantonio buscará el 'apto' para salir a la pista en Aragón

Recién renovado por dos temporadas con el equipo Pertamina Enduro VR46 Racing Team bajo contrato con Ducati, Fabio Di Giannantonio sufrió una durísima caída a 200 Km/h el viernes del Gran Premio de Austria, hace un poco menos de dos semanas, a consecuencia de la cual se quedó sin poder competir en el Red Bull Ring, un duro golpe para el joven corredor romano, ya que ese fin de semana, además de anunciarse su continuidad, visitó el circuito el propietario de la franquicia, el multicampeón Valentino Rossi.

Tras una semana de recuperación, controles y mucha fisioterapia para Fabio, que sufrió una luxación del hombro izquierdo tras un impacto a muy alta velocidad, el piloto está listo para volver a subirse a la Ducati el viernes en Motorland, aunque para ello debe esperar la última revisión médica en el circuito a primera hora de la tarde de este jueves.

Al manillar de una Ducati GP23, Di Giannanonio defiende la novena plaza de la general del campeonato del mundo, con 104 puntos.

"Han sido unos días muy ajetreados, entre revisiones médicas, entrenamientos y fisioterapia. Me he recuperado, me siento mejor, pero no sé exactamente cuáles serán las sensaciones sobre la moto", explica en la previa Diggia, muy optimista en sus opciones de reaparición.

"En cuanto a la movilidad de los brazos, diría que estamos ahí, pero trabajaremos hasta el último momento en términos de fuerza.

Para el italiano, tener que dejar Austria antes de hora, fue un poco frustrante, por eso no se resigna y pondrá todo de su parte para volver a competir este mismo fin de semana.

"Ver una carrera desde el sofá de casa nunca es una buena situación para un piloto, hemos hecho todo lo posible para volver a subirnos a la moto lo antes posible", concede el romano, que espera poder recibir el 'apto' del doctor Angel Charte, jefe médico del Mundial de MotoGP.

"Sólo estamos esperando el último control para poder concentrarnos plenamente en el fin de semana de carreras en uno de los circuitos más particulares del calendario", apunta.

Bezzecchi espera continuar el "momento positivo"

El que sí corrió en Austria y, además, lo hizo con una de sus mejores actuaciones de la temporada en términos de sentirse cómodo y rápido con la moto, fue Marco Bezzecchi, undécimo de la general del Mundial con 73 puntos en el VR46.

El de Rimini espera seguir la línea instaurada en Spielberg, aunque es consciente de los entresijos de un circuito como el de Motorland.

Valentino Rossi con Francesco Bagnaia y Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Aragón es una pista muy particular, con muchas características diferentes concentradas en el mismo circuito. El año pasado no corrimos aquí y tenemos que entender cuáles serán las condiciones reales del asfalto", apunta.

"Nunca he recogido mucho aquí, tengo que admitirlo, aunque a menudo he sido rápido. Venimos de un momento positivo, de crecimiento y paso adelante sobre la moto. Las sensaciones son buenas y el objetivo es seguir siendo constantes y recortar distancias con los primeros", cierra el corredor de la VR46 Riders Academy.