Di Giannantonio y su evolución: "Era impulsivo, pero he trabajado para ser más profesional"

Fabio DI Giannantonio llega a Misano, la última carrera en casa de la temporada 2026 de MotoGP, en cuarta posición en el Campeonato del Mundo de Pilotos, a 48 puntos del líder, Jorge Martín.

Tras Aragón, el piloto del equipo Pertamina Enduro VR46 ya no es el mejor piloto de Ducati en la clasificación general, ya que Marc Márquez le ha superado y ahora ocupa el segundo puesto en el Mundial. Sin embargo, esto no empaña en absoluto la excelente temporada que el romano ha cuajado hasta ahora.

Hablando con varios expertos del paddock, pero también con miembros de su equipo, la evolución de Fabio a lo largo de las dos últimas temporadas ha sido evidente y los resultados son el reflejo de todo ello.

No solo ha avanzado en la pista, sino también fuera de ella. Se trata de un crecimiento profesional integral, que también ha influido en su actitud hacia los miembros de su equipo.

"En el pasado, digamos que era una persona bastante impulsiva. Me enfadaba con bastante facilidad, pero luego, con la madurez y la experiencia, empecé a ser mucho más humano con la gente, porque al fin y al cabo tenemos que trabajar con personas, y yo también soy una persona. Así que hay que trabajar con mentes y caracteres diferentes, y hay que mantener la calma e intentar ser lo más inteligente posible, tratando de trabajar con todos, con todas las personalidades diferentes", ha declarado Di Giannantonio a primera hora de la tarde de hoy en Misano.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pero sí, claro, a veces me enfado, aunque, sinceramente, más por cosas fuera de la pista. En cuanto a la pista, me gusta ser bastante objetivo y analizar las cosas, incluso cuando no van bien".

"Nunca he sido un loco, sinceramente, aunque ha habido momentos en los que estaba realmente enfadado y, sin duda, estaba más… sí, no gritaba, pero estaba enfadado, eso sí. Así que me ha pasado".

Esta evolución se ha producido con el paso del tiempo, también gracias a la ayuda de profesionales de la psicología deportiva. Sin embargo, según Diggia, su evolución se debe sobre todo a un cambio de actitud por su parte.

"A lo largo de los años he trabajado con algunos, tres, si no me equivoco. No tanto por eso".

"Esto lo he aprendido por mi cuenta. Me he dado cuenta de que somos personas: no sirve de nada que llegue al garaje y le tire un casco a la cara a alguien, ¿entiendes? Es algo así como… Y eso no es profesional, así que me gusta ser lo más profesional posible".

"Me gusta que la gente me vea como un auténtico deportista profesional. Pero sí, he trabajado con esos profesionales".

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