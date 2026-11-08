Crónica de prácticas

MotoGP GP de Qatar

Di Giannantonio manda en el Warm Up de Qatar con Bezzecchi segundo y Márquez quinto

Segundo el sábado en la meta de la Sprint del GP de Qatar, Fabio Di Giannantonio lideró con la Ducati del VR46 el Warm Up del domingo por la mañana, con más de medio segundo de margen por delante de Marco Bezzecchi, el poleman.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 8 nov 2026, 12:47

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Fabio Di Giannantonio

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio di Giannantonio continúa su idilio con el Circuito de Qatar, donde logró en 2023 su primera victoria en la clase reina y donde este sábado cruzó segundo la meta en la Sprint del GP de Qatar, adelantando en la última vuelta a Jorge Martín y sirviendo en bandeja a Marc Márquez su primera bola de campeonato, ya que ahora el español podría ser campeón este mismo domingo si gana la carrera y Martín no suma.

Sin embargo, Márquez, que acabó quinto en la hoja de tiempos de este entrenamiento corto, celebrado a pleno sol, con 35 grados de temperatura ambiente, 45 en el asfalto y un calor abrasador, tendrá competencia, ya que además de Diggia, centrado en lograr su segunda victoria de la temporada, también Marco Bezzecchi, segundo en los tiempos y poleman del fin de semana, busca un triunfo que le mantenga en la lucha por el campeonato, por más que ahora mismo sus opciones sean casi nulas.

Igual de difícil lo tiene Martín, aunque un poco menos, si bien tener que salir desde la 11ª posición de parrilla le penaliza. El madrileño marcó el décimo mejor tiempo de la sesión, en la que tomaron parte solo 16 pilotos, por la lesión de Pecco Bagnaia, que ya ha viajado a Italia para pasar por el quirófano tras la doble fractura en un pie; y la baja de Jake Dixon, que está aquí sustituyendo a Joan Mir y que rompió el motor de su Honda y no pudo completar una vuelta.

Clasificación Warm Up MotoGP GP de Qatar 2026

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 3

1'58.902

167.825 338 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 4

+0.486

1'59.388

0.486 167.142 339 3 P. Acosta KTM 37 KTM 5

+0.503

1'59.405

0.017 167.118 333 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 5

+0.669

1'59.571

0.166 166.886 334 5 J. Zarco LCR 5 Honda 5

+0.728

1'59.630

0.059 166.804 332 6 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 5

+0.735

1'59.637

0.007 166.794 335 7 B. Binder KTM 33 KTM 5

+0.768

1'59.670

0.033 166.748 334 8 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 5

+0.780

1'59.682

0.012 166.731 332 9 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 5

+0.836

1'59.738

0.056 166.653 334 10 J. Mir Honda 36 Honda 5

+0.867

1'59.769

0.031 166.610 335 11 D. Moreira LCR 11 Honda 5

+0.876

1'59.778

0.009 166.598 336 12 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 5

+0.909

1'59.811

0.033 166.552 338 13 E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 5

+0.914

1'59.816

0.005 166.545 334 14 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 5

+0.992

1'59.894

0.078 166.437 333 15 L. Marini Honda 10 Honda 5

+1.057

1'59.959

0.065 166.346 331 16 M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 5

+1.131

2'00.033

0.074 166.244 333 17 J. Miller Pramac 43 Yamaha 5

+1.205

2'00.107

0.074 166.141 329 18 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 5

+1.242

2'00.144

0.037 166.090 330 19 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 5

+1.729

2'00.631

0.487 165.420 328 20 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 2

+10.440

2'09.342

8.711 154.279 330 Ver los resultados completos

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