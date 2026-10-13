Di Giannantonio acabó octavo en Mandalika pese a un agujero en el neumático delantero

El fin de semana de Mandalika había sido probablemente uno de los mejores tras la pausa veraniega para Fabio Di Giannantonio. Por primera vez desde el Gran Premio de Alemania, el último antes del parón, el piloto de Pertamina Enduro VR46 logró volver a la primera fila y subir al escalón más bajo del podio en la Sprint.

Un sábado que dejaba entrever la esperanza de poder hacer algo importante también el domingo, precisamente en la que es una segunda carrera de casa para el equipo de Tavullia, al ser la de su patrocinador principal.

Sin embargo, la decoración especial con el Garuda, figura mitológica hinduista y budista, que también es el símbolo nacional de Indonesia, no le trajo suerte al piloto romano, que tuvo que conformarse con acabar octavo, a casi 20 segundos del ganador Marco Bezzecchi. Un resultado, no obstante, condicionado por un problema inesperado.

"Volvía a estar en una buena situación para mantener, digamos, mi posición y mi ritmo. Sabíamos que las Aprilia eran más rápidas que nosotros, así que nuestro objetivo era estar lo más cerca posible de ellas. Pero luego, después de la décima vuelta, el neumático delantero empezó a desgastarse y tuvimos unas vibraciones fortísimas", dijo Di Giannantonio a los periodistas presentes en Mandalika, entre ellos los de Motorsport.com.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Tuvimos mucha suerte de no caernos y de terminar la carrera. Descubrimos que había un agujero en el neumático delantero. Fue duro, pero aparte de eso estuvimos ahí. Así que hay muchos aspectos positivos y ahora miramos hacia adelante", añadió.

Cuando después le preguntaron si había tenido algún aviso durante el fin de semana, continuó: "En absoluto. Estaba manteniendo mi ritmo con calma porque sabía que la carrera era larga. Así que me dije: 'Vale, ahora es el momento de apretar, es el momento de hacer 30.2, 30.3'. Luego, en la décima vuelta, tuve un bloqueo delantero muy fuerte y desde ese momento mi carrera terminó".

En cualquier caso, el balance del Gran Premio de Indonesia sigue siendo positivo para él: "Creo que ha sido uno de los mejores fines de semana de este año: la primera fila y luego, ayer, el podio. Con estas Aprilia tan competitivas, creo que también aquí demostramos que tenemos un buen ritmo. Así que estoy realmente contento. Solo tuvimos ese problema con el neumático delantero en carrera, pero aparte de eso estuvimos en la pelea. Así que debemos estar orgullosos", concluyó.