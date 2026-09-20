Di Giannantonio: "¿Los problemas con de frenos de Ducati? Llevan años, no es nada nuevo"

Terminar noveno —a 14 segundos del ganador y, lo que es más importante, a siete segundos de la Ducati mejor clasificada— refleja fielmente un fin de semana complicado para Fabio Di Giannantonio. Sin embargo, esto no supone ninguna sorpresa mayúscula; más bien, se trata de uno de esos fines de semana difíciles que pueden ocurrir a lo largo de una temporada. Y, en este caso, existen factores claros que explican por qué sucedió.

La primera razón es que el Red Bull Ring no figura entre los circuitos que mejor se adaptan a su estilo de pilotaje; un aspecto que él mismo había señalado previamente, recordando las dificultades que había tenido allí en el pasado. Incluso tras las sesiones de entrenamientos iniciales, y habiendo logrado el pase directo a la Q2, el piloto italiano no ocultó su satisfacción precisamente por este motivo, subrayando los problemas que había afrontado en este trazado en años anteriores.

La segunda razón es de índole técnica y deriva de las decisiones de puesta a punto tomadas durante el fin de semana, las cuales no dieron los resultados esperados. Si bien el fin de semana comenzó de forma prometedora —con una vuelta rápida a solo una décima y media del ritmo de la Ducati más veloz—, la búsqueda de esas últimas décimas de segundo conlleva el riesgo de seguir una dirección errónea en la configuración de la moto, y eso es exactamente lo que le ocurrió al piloto del equipo VR46.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Fue un fin de semana difícil. Por desgracia, llevamos dos o tres fines de semana complicados. Creo que debemos mejorar como equipo, mantenernos unidos, trabajar duro y recuperar la actitud y la planificación de fin de semana que empleamos durante la primera parte de la temporada", declaró el italiano tras la carrera, recordando los éxitos que el equipo VR46 cosechó en las primeras citas del año.

Se especuló con que las dificultades de este fin de semana podrían deberse a la carcasa de los neumáticos utilizada aquí en Austria; sin embargo, tal y como señaló Di Giannantonio, se trata de la misma especificación empleada en otros circuitos —incluido el de Brasil, donde logró la pole position y un podio en la carrera al sprint—, por lo que no es un problema de neumáticos. También es cierto que, como el propio Di Giannantonio reconoció, los últimos Grandes Premios se han visto lastrados por problemas que inevitablemente afectaron al trabajo del fin de semana, empezando por los fallos en los frenos surgidos en Misano.

"Este fin de semana, simplemente tomamos el camino equivocado ayer; logramos corregirlo un poco esta mañana, pero cuando eso ocurre en un fin de semana de Gran Premio, ya vas a remolque, así que terminas haciendo una carrera simplemente decente. Desde luego, no es una carrera en la que puedas aspirar a algo grande", añadió Diggia.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Es cierto que hemos tenido muchos contratiempos que nos han complicado las cosas: competir con una sola moto durante tres rondas, los problemas de frenos en Misano... Así que, cuando ocurren cosas así, es fácil verlo todo de forma negativa. Pero la realidad es que estamos pasando dificultades por diversos motivos, algunos de los cuales escapan a nuestro control; digámoslo así".

Los problemas de frenos no son nada nuevo

La situación de los frenos es un tema delicado, ya que varios pilotos de Ducati han tenido problemas con ellos últimamente, incluido Marc Márquez, quien llegó a plantearse abandonar la carrera en un momento dado. Di Giannantonio explicó que este tipo de problema no es nuevo en Borgo Panigale y puede manifestarse de distintas formas: en el caso del español, la maneta se volvió muy blanda, casi como si la moto no frenara, mientras que al italiano, la semana pasada, se le endureció hasta el punto de dificultar la frenada.

"Llevo cinco años con Ducati y estas cosas pasan. Ocurren; no es nada nuevo. Siempre hemos tenido estos pequeños problemas de frenos, que pueden ser de distinta naturaleza. Tuve problemas con los frenos durante todo el fin de semana, aunque, afortunadamente, las dos carreras fueron muy bien en ese aspecto. Sufrí en Misano; de hecho, me rompí la clavícula durante los entrenamientos debido a problemas de frenos; las causas fueron las mismas", comentó Diggia al ser preguntado por los problemas que experimentaron hoy Márquez y Bagnaia (aunque este último en menor medida).

"Por desgracia, sucede; a veces pasa. Por suerte para nosotros, esta vez no ocurrió durante la carrera, pero sucede. Pueden pasar todo tipo de cosas. Te puede surgir ese problema [maneta blanda, como le pasó a Márquez], o que la maneta se endurezca —como me pasó a mí en Misano— o que la moto deje de frenar correctamente, como le ocurrió a Pecco en un par de carreras. Así que puede pasar cualquier cosa. El recorrido de la maneta también puede alargarse; eso también ocurre. Digamos simplemente que hay margen de mejora en los frenos".