Di Giannantonio ve “grandes posibilidades” de resolver en Misano sus recientes problemas en MotoGP

Fabio di Giannantonio cree que él y VR46 están a punto de encontrar una solución a sus recientes dificultades en MotoGP antes de su carrera de casa en Misano este mes.

Tras comenzar la temporada como el piloto de Ducati con mejor rendimiento y mayor regularidad, Di Giannantonio ha estado atravesando últimamente una racha de forma relativamente difícil. Tras promediar 19,3 puntos en las seis primeras rondas, ha sumado puntos a un promedio de solo 13,1 durante los últimos siete fines de semana.

El Gran Premio de Aragón resultó especialmente difícil para el italiano, que lo describió como el peor de su temporada. Tras perder tiempo el viernes por falta de ‘feeling’ con la moto, Di Giannantonio tuvo problemas con la parte trasera al día siguiente y se cayó en el sprint. El domingo trajo renovadas esperanzas, ya que VR46 hizo cambios en la moto, pero solo pudo conseguir un séptimo puesto, por detrás del regreso de Fermin Aldeguer con la Ducati de Gresini.

Aunque se negó a revelar qué salió exactamente mal en los últimos fines de semana, Di Giannantonio afirmó que el equipo por fin entiende por qué le ha faltado velocidad, y confía en encontrar una solución a tiempo para el Gran Premio de San Marino del 13 de septiembre.

“Hubo algunas cosas que nos pusieron en una posición en la que me caí [en el sprint]”, dijo.

“Este es el segundo fin de semana en el que tenemos pequeños detalles aquí y allá que debemos mejorar.

“Pero lo bueno es que sabemos exactamente qué está pasando. Así que realmente espero que podamos tener un fin de semana constante y normal desde Misano, ya que podemos tener otra oportunidad de mostrar la velocidad que no hemos estado mostrando desde los dos últimos fines de semana.

Añadió: “Realmente espero que podamos solucionarlo en Misano. Hay grandes posibilidades de que podamos solucionarlo”.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con nueve rondas aún por disputarse, Di Giannantonio ocupa el cuarto puesto en la clasificación, a 48 puntos del líder del campeonato, Jorge Martín.

Hasta hace solo tres carreras, el piloto de VR46 estaba cómodamente por delante del piloto oficial de Ducati Marc Márquez en la clasificación, con la pareja separada por 24 puntos después del GP de los Países Bajos. Sin embargo, el vigente campeón del mundo se ha puesto desde entonces 29 puntos por delante, un vuelco de 54 puntos en solo tres fines de semana

Pero Di Giannantonio sigue confiando en que él y su equipo podrán darle la vuelta a la situación y disfrutar de una fuerte racha hasta la final de Valencia.

"Salvamos lo que pudimos. Lo único positivo hoy es que somos cuartos en el campeonato. Le recortamos algunos puntos al pobre Ogura, que lamentablemente no está aquí”, dijo.

“Ahora nos centramos en Misano, donde estoy seguro de que podemos darle la vuelta a la situación. Siempre tenemos que trabajar en ello porque hay algunas cosas que no salieron bien. Pero, obviamente, saber qué salió mal te ayuda mucho a trabajar en ello.

"La única pista realmente difícil para mí en el campeonato, y siempre ha sido así, es Austria. Espero hacerlo mejor allí, pero creo que sufriremos un poco. Sin embargo, también es cierto que este año, en muchas pistas en las que hemos sufrido hasta ahora, hemos conseguido ser rápidos."

“Aragón en particular fue la única pista del campeonato en la que no pudimos dar ese salto. Así que hay que tener confianza. Al final, cuando el fin de semana transcurre sin contratiempos, la moto funciona muy bien. Siempre soy bastante rápido, así que creo que tenemos una buena oportunidad de competir. Tenemos que ser positivos para Misano."

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