Di Giannantonio sorprendido por su caída: "Una fotocopia exacta de la vuelta anterior"

El GP de Alemania de Fabio Di Giannantonio duró menos de cuatro vueltas. El piloto de VR46 perdió dos posiciones en la salida, en beneficio de los dos representantes de Trackhouse, y ocupaba la quinta plaza cuando se cayó… sin saber realmente por qué.

"Todavía estamos intentando entender qué pasó porque hemos mirado los datos, es una fotocopia exacta de la vuelta anterior", aseguró Di Giannantonio. "Absolutamente todo: las suspensiones, la velocidad, el ángulo, la reapertura del gas…"

"Es un poco raro, pero forma parte del juego; a veces te caes y no sabes realmente por qué, hay varias cosas. Es el primer error del año, es una pena que haya ocurrido, ¡pero estadísticamente tenía que pasar!"

Esta caída fue la segunda del día para Fabio Di Giannantonio, que ya se había caído con fuerza durante el warm-up. Había cambiado la configuración aerodinámica para usar la misma que los hermanos Márquez: "Marc y Álex la usaban y quería probarla. De hecho, estaba un poco mejor esta mañana, así que decidimos mantenerla."

"Teníamos una moto muy buena desde ayer", recordó Di Giannantonio, que consideraba limitado el riesgo al hacer un cambio así: "Pensábamos que no era una gran apuesta probar eso durante el warm-up. Nos decíamos que si no iba bien, podíamos volver atrás y aún habríamos tenido una moto con potencial para el podio, así que no estábamos demasiado preocupados."

Tengo algunos golpes, el cuello un poco rígido.

Sin embargo, estos elementos aerodinámicos transformaron el comportamiento de la Ducati, lo que parece ser una de las causas de la caída de la mañana, de la que Di Giannantonio se levantó con algunos dolores.

"Estaba intentando una trayectoria mejor y, de hecho, todo el warm-up estaba yendo muy bien. En esa vuelta iba aún mejor, pero con nuestros ajustes descubrimos algo que no sabíamos antes. Estaba demasiado al límite y la perdí."

"Tengo algunos golpes, el cuello un poco rígido", añadió. "Pero no quiero quejarme, forma parte del juego, hay que aceptarlo. Voy a trabajar en mi cuerpo durante el parón veraniego. Llega en el momento adecuado, tengo mucho tiempo. Si empezamos la carrera, es que mentalmente estoy bien, así que está bien."

El abandono de la carrera principal, combinado con el éxito de Marc Márquez, hizo que Fabio Di Giannantonio perdiera el estatus de primer piloto Ducati en el campeonato, que ocupaba desde el GP de Brasil. Perdió dos posiciones en la clasificación, en beneficio de Ai Ogura y Márquez, pero sigue satisfecho con su primera mitad de temporada.

"Creo que hay muchos puntos positivos que sacar de esta primera parte, siempre hemos tenido una velocidad increíble, incluso hoy creo que éramos bastante rápidos. Hay que quedarse con esos puntos positivos para el parón veraniego."