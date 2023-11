Di Giannantonio y su primer victoria en MotoGP: "la carrera perfecta"

Fabio Di Giannantonio venía tocando a la puerta de la victoria en las últimas citas de MotoGP. Es innegable el tirón del piloto italiano desde que se quedó sin moto, una vez que se confirmó que Marc Márquez sería su sustituto en el Gresini Racing. Si ya en Australia consiguió su primer podio en la categoría reina, Qatar parecía el lugar indicado para luchar por su primera victoria.

Tras quedarse a las puertas del éxito el sábado, al ser segundo en la sprint por detrás de Jorge Martín, el transalpino fue capaz de batir este domingo al otro contendiente al título, Pecco Bagnaia, para conseguir su victoria inicial en la clase mayor mientras lucha por mantenerse en ella, aunque sea como probador.

Después de rodar más de media carrera tras el vigente campeón del mundo, el #49 fue capaz de asestar el golpe definitivo y pasarle para acabar venciendo, en lo que fue una prueba "perfecta" de un día "inolvidable", tal y como imaginaba después del sábado, como comentó exultante después en declaraciones a DAZN.

"Ha sido un momento increíble, no tengo palabras", empezó diciendo. "Ha sido un día inolvidable. La carrera ha sido perfecta, exactamente como la imaginaba ayer y como la esperaba. De salir rápido, por fin, y estar delante, intentar gestionar un poco el neumático delantero. Luego he pasado a Pecco y he dicho 'buah, ahora tengo una posibilidad'. No había entendido bien que se había ido largo en la primera curva, así que estaba un poco nervioso, al final era el campeón del mundo el que estaba detrás".

Di Giannantonio explicó que el Mapping 8 que le mostró el equipo en el dashboard y el '+0.000' que le pusieron en la pizarra no eran para que no pasara a Bagnaia en clave interna de Ducati, sino para que atacara: "Era un poco un plan, tener el neumático delantero un poco frío, pero no era así porque ya en la tercera vuelta estaba muy caliente. Quería pasar a Pecco mucho antes, pero no he podido. Ha sido como nuestra señal para intentar ir [a por él], también porque no veía la pizarra y no había visto que faltaban solo cuatro o cinco vueltas".

Al hilo del arreón que ha vivido en estas últimas citas, el transalpino detalló que realmente ha trabajado para estar donde se encuentra ahora:"Sinceramente, la moto es trabajo. Puedes tener el talento que quieras, pero en la MotoGP de hoy el último es campeón del mundo y el nivel es muy alto, necesitas trabajo. Al final es solo mi segundo año, y mi 2022 fue muy difícil. Desde el principio de año hemos aprendido y trabajado, y si ves el campeonato hasta aquí hemos llegado hasta el Top, pero es solo por trabajo. A veces la gente no entiende esto, y me enfado un poquito, porque digo 'tío, estamos en el Mundial de MotoGP', es el top del top, no es tan fácil como parece desde fuera. Pero es parte del juego, yo solo tengo que trabajar y ha llegado".

Por último, Fabio comentó un abrazo que se dio con el patrón técnico de Borgo Panigale, Dall'Igna, que algunos pueden interpretar en clave a su futuro inmediato, para 2024: "Tengo una relación muy buena con Gigi, lo quiero, siempre ha sido muy bueno conmigo y ha intentado ayudarme. Algunas veces no nos hemos hablado como 'Fabio y Gigi', tenemos una buenísima relación y estoy seguro de que está muy contento por mí", finalizó.