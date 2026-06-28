El diagnóstico de Marco Bezzecchi tras los exámenes médicos luego de su fuerte accidente en Assen

Marco Bezzecchi probablemente aún tenga algunos dolores, ¡pero podrá dormir en su casa esta noche! No se había detectado ninguna lesión en el centro médico después de su fortísima caída en la carrera principal en Assen, un diagnóstico que fue confirmado en el CHU de Groningue, donde se sometió a exámenes complementarios esta tarde.

"Marco Bezzecchi se sometió a escáneres y radiografías y no se constató ninguna lesión", anunció Aprilia. "Puede abandonar el hospital y volverá a casa esta noche."

Marco Bezzecchi perdió el control de su moto en la curva 13 ya en la segunda vuelta, cuando ocupaba la quinta posición. Acabó varias veces a muy alta velocidad en la grava y sobre una zona asfaltada.

El piloto permaneció postrado en el suelo unos instantes y se quejaba de "dolores intensos", según el primer parte médico publicado por Aprilia, que no daba más precisiones.

Un nuevo duro golpe en el campeonato

Descartado ya el riesgo de lesión, Marco Bezzecchi podrá volver a centrarse en el aspecto deportivo. El balance es malo para el italiano, que termina su tercer domingo consecutivo sin puntos, tras la caída en la salida en Hungría y su suspensión en la República Checa.

Las Aprilia, sin embargo, dominaban en Assen, lo que permitió al constructor de Noale lograr el segundo triplete de su historia, después del del GP de Francia, con el primer triunfo de Ai Ogura por delante de Raúl Fernández y Jorge Martín.

Este último aprovecha el abandono de su compañero de equipo para apoderarse del liderato del campeonato, que ya había ocupado brevemente tras ganar el sprint en Austin al inicio de la temporada. Bezzecchi había recuperado la primera posición al día siguiente, al ganar la carrera principal.

Aunque Marco Bezzecchi finalmente está ileso, la enfermería de MotoGP volvió a llenarse este fin de semana. Los pilotos de Gresini sufrieron fuertes caídas el viernes y, aunque Álex Márquez pudo disputar el resto del fin de semana, Fermín Aldeguer tuvo que causar baja debido a una fractura en una vértebra. Su ausencia podría prolongarse hasta el final del verano.

Pedro Acosta, por su parte, abandonó debido a un síndrome del túnel carpiano, que requerirá una operación el martes.