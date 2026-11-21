MotoGP GP de Portugal

Diogo Moreira admite que tuvo “suerte” tras su aterrador accidente en Portugal

A pesar de salir despedido de su moto a alta velocidad a falta de solo unos minutos para el final de la Q1, Moreira salió ileso y completó la clasificación

Rachit Thukral

Publicado: 21 nov 2026, 19:17

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Diogo Moreira admite que se considera “afortunado” por haber salido ileso de un feo highside durante la clasificación del Gran Premio de Portugal.

El piloto de LCR estaba en una vuelta rápida en los minutos finales de la Q1 cuando salió violentamente despedido de su Honda en la curva 15, en una de las caídas más fuertes del año.

A pesar de aterrizar directamente sobre el asfalto y deslizarse por la pista a gran velocidad hacia la grava, el brasileño se puso rápidamente de pie y se alejó corriendo del lugar de la caída.

El incidente fue captado en directo por las cámaras y provocó una bandera roja inmediata para permitir que los comisarios retiraran los restos esparcidos por la pista.

Sorprendentemente, Moreira salió sin ninguna lesión grave y volvió a la pista a tiempo para la Q2, sin reportar más que dolor cuando compareció ante los medios al final del día.

“Fue una caída fuerte y, al final, estoy bien. Tengo suerte. Tengo suerte porque fue una caída fuerte.

“No tengo nada roto. Ahora siento dolor, me duele todo el cuerpo, pero porque ahora estoy frío. Ahora que me he enfriado, me duele todo. El pie, la espalda, el cuello. Todo duele bastante.”

Hablando más tarde con los medios españoles, ofreció un relato más detallado de la caída.

"Creo que me he ganado un premio al mejor vuelo del año", bromeó. "Está ahí arriba con la caída de Pecco Bagnaia en Qatar, aunque su caída ocurrió porque lo golpeó otro piloto. La mía ocurrió porque... bueno, quién sabe por qué.

“No sé a qué velocidad iba y, sinceramente, ni siquiera quiero saberlo. He visto un poco de las imágenes, pero no quiero verlas. Teniendo todo en cuenta, estoy bien. Quiero decir, me duele todo el cuerpo, pero la curva 15 es un punto donde de verdad puedes hacerte daño. Solo mira cómo salí volando. Aun así, en realidad me siento bastante bien."

Moreira explicó que el incidente se desencadenó al tocar la línea blanca en la entrada de la curva, después de que los chubascos de primera hora de la mañana dejaran partes de la pista húmedas para la clasificación.

“Es una curva rápida y además fue justo en la entrada [donde cometí el error]. Toqué la línea blanca, estaba un poco mojada. Pero en la vuelta anterior la toqué y estaba bien.

“Estaba sobre el piano y el problema fue cuando intentaba volver a meterme hacia dentro, toqué una parte mojada y perdí agarre. Creo que fue la línea blanca [lo que desencadenó la caída].”

A pesar de la gravedad del accidente, Moreira centró rápidamente su atención en completar la sesión de clasificación.

Como ya había marcado el mejor tiempo en la Q1 cuando la sesión fue interrumpida con bandera roja con 1m17s en el reloj, Moreira pudo pasar a la Q2, donde terminó 11.º con su moto secundaria.

“Cuando estaba en pista, le dije al equipo: ‘Preparad la moto porque haré dos vueltas para marcar el tiempo, para tener algún tiempo de vuelta en la Q2’,” dijo.

“El médico me revisó y dijo que estaba bien. Además, con la adrenalina, apenas sentía nada en el cuerpo. Como confirmó que estaba bien, decidí salir para sumar algo de tiempo en pista. Para ser sincero, no tenía muchas ganas de volver a salir, pero tenía un trabajo que hacer.

“Al final, el tiempo de vuelta no fue tan malo. No apreté al 100%.”

Más tarde el sábado, Moreira se retiró de la sprint después de solo tres vueltas debido a problemas técnicos.

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