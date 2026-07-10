Diogo Moreira también es penalizado el viernes en el GP de Alemania

En el GP de los Países Bajos, Diogo Moreira fue declarado culpable de haber obstaculizado a Franco Morbidelli durante los Entrenamientos, pero se libró de una penalización, ya que la secuencia se produjo antes de los últimos 20 minutos de la sesión, considerados los más decisivos porque es sobre todo en esa parte cuando los pilotos hacen vueltas rápidas para intentar entrar en la Q2.

Después de haberse librado por dos minutos en Assen, Moreira fue alcanzado por la patrulla en Sachsenring. El piloto de LCR volvió a obstaculizar a un piloto durante los Entrenamientos, a Luca Marini en la zona de las curvas 8 y 9, y la infracción se cometió a menos de tres minutos de la bandera a cuadros.

La sanción, por tanto, llegó: Diogo Moreira será penalizado con tres posiciones en la parrilla de salida de la carrera principal. La sanción, en cambio, no será aplicable para la carrera sprint del sábado.

"De conformidad con los protocolos de sanción comunicados a los equipos, esta acción fue considerada como un incidente de tipo MGP-SR4: pilotaje lento en la trazada durante los últimos 20 minutos de los Entrenamientos – obstaculización de otro piloto que potencialmente afecta su pase a la Q2", se puede leer en la decisión de los comisarios de carrera.

"Al tratarse de una segunda infracción de este tipo [en 2026], la sanción aplicable en este caso es una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida."

Al igual que Moreira, Morbidelli también reincidió este viernes. El piloto de VR46 obstaculizó a Pedro Acosta antes del famoso periodo de los últimos 20 minutos, pero como se trataba de su segunda infracción del año, aun así fue penalizado en la parrilla.