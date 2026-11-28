MotoGP GP de Valencia

Los directivos de MotoGP y Liberty se reunirán con los equipos para explicar el futuro del campeonato

Con la presencia de toda la cúpula directiva del campeonato, los máximos responsables de MotoGP expondrán el rumbo de la categoría y debatirán cómo deben comunicarse los equipos con sus pilotos.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 28 nov 2026, 11:25

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Carmelo Ezpeleta y Derek Chang

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Derek Chang, presidente de Liberty Media, propietaria de la F1 y MotoGP, y los CEO de ambos campeonatos, Stefano Domenicali y Carmelo Ezpeleta, presidirán el próximo lunes en un hotel cercano a Valencia una cumbre en la que están convocados los máximos representantes de todos los equipos de la categoría reina del campeonato del mundo.

En esta cumbre, los ejecutivos de MotoGP Sports Entertainment Group explicará hacia dónde se enfoca el futuro de la competición y cómo debe tratarse la comunicación, tanto a nivel externo, reforzando las redes sociales, como de forma interna con los pilotos.

Pese a que el anuncio de la retirada de Marc Márquez este domingo cuando termine el GP de Valencia es un duro golpe para el campeonato, la cumbre seguirá su curso con normalidad, ya que está prevista y convocada desde hace días.

Durante el encuentro, que se alargará todo el día, se explicará el nuevo formato de fin de semana, en el que se introduce una segunda sesión de clasificación, parrillas diferentes para la sprint y la carrera, y el cambio de horario, retrasando tanto la pruebas del sábado, como la del domingo, tal y como ya adelantó Motorsport.com.

También se explicará cómo será el paddock, donde se separarán las clases de MotoGP, en una zona más exclusiva, y las otras categorías.

Stefano Domenicali CEO de la Formula 1, y Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Otro de los puntos importantes, es que MotoGP informará a los equipos que, a partir de 2027, el salario mínimo de los pilotos de la clase reina será de 5000.000 euros por temporada, una decisión que los equipos quería posponer, sin éxito.

Además del presidente de Liberty Media y los CEO de MotoGP y la F1, también estará toda la nueva cúpula directiva del campeonato, en la que se han incorporado nuevos ejecutivos, la mayoría anglosajones.

Mejorar la comunicación

Entre esos ejecutivos estará, Carlos Ezpeleta, nuevo Deputy CEO de MotoGP, que ya adelantó en Qatar, donde habló con este medio, que una de las mayores preocupaciones, ahora mismo, es "la comunicación de los equipos con los pilotos".

"Es cierto que hemos estado más expuestos que otros deportes que también estuvieron en esa zona, y eso se produjo por el ruido que hubo", dijo el ejecutivo en referencia al GP de Qatar y toda la repercusión que tuvo a través de las redes sociales y por los comentarios de los pilotos.

"Es algo que tenemos que controlar en el futuro. Así de claro lo digo. Hay otros deportes que que fueron [a Qatar], pero no despertaron tanto alboroto. Seguramente tenemos que trabajar mejor con los equipos y con los pilotos", añadió, en referencia a la comunicación de las escudería con sus corredores.

Los pilotos creen que las exigencias fuera de la pista son cada vez mayores

Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Los puntos en los que MotoGP identifica que ha existido una clara falta de comunicación entre los fabricantes y sus pilotos, son básicamente tres.

El primero fue cuando un constructor propuso pasar de dos a solo una moto por piloto en boxes. Los corredores pusieron el grito en el cielo, algunos sin saber que sus propios ingenieros habían presentado esa propuesta.

Otro tema de fricción fue el cambio del formato de fin de semana, con la introducción de una nueva clasificación, nuevos horarios y la impresión, por parte de los pilotos, de que tendrán que ir al limite desde que se bajen la visera en el FP1 del viernes hasta la última vuelta de la carrera del domingo. Unos cambios que, muchos pilotos, conocieron a través de los medios.

Delicado fue, también, que los miembros de la parrilla fueran los últimos en enterarse de que el Warm Up se va a suprimir el próximo año, para poder aumentar los eventos y las obligaciones fuera de la pista para los pilotos, con sanciones para los que no cumplan con un mínimo. Un aumento que se ha convertido el mayor punto de desacuerdo entre MotoGP y los grandes protagonistas del show, los pilotos.

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