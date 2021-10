Doohan advierte: "Márquez no está en forma y la Honda cambió"

Tras romperse el húmero del brazo derecho en julio de 2020, Marc Márquez pasó tres veces por quirófano y estuvo nueve meses de baja hasta que reapareció en el tercer gran premio de la presente temporada, en Portimao. Sin embargo, el ocho veces campeón del mundo lo hizo aún mermado físicamente.

A ello hubo que sumar que se encontró una RC213V que los propios pilotos de Honda definen como "crítica". Eso ha complicado aún más la temporada del #93, que tras 13 carreras solo ha ganado dos, ambas en circuitos antihorarios –Sachsenring y Austin– donde se ve menos afectado por su físico.

A pesar de todo, el piloto de Cervera (Lleida) es el mejor clasificado de la marca del ala dorada (séptimo) y el único que ha estado en el podio en 2021, aunque no ha sido suficiente para evitar la segunda temporada consecutiva en blanco de Honda.

Uno que conoce bien HRC y lo que es pasar por una grave lesión es Mick Doohan. El australiano sufrió una a fractura en su tibia derecha en 1992 que a punto estuvo de costarle la pierna. Tras recuperarse, encadenó cinco títulos consecutivos con Honda de 1994 a 1998, antes de que otra lesión al inicio de 1999 acabara por retirarle.

"Creo que realmente él [Márquez] no está en forma en este momento", señaló Doohan en el podcast In the Fast Lane. "La moto creo que también se ha desviado un poco, la Honda claramente no es la moto que era antes... Marc apenas está empezando a tener algo de fuerza en su brazo derecho, así que creo que ese ha sido el problema".

"El deporte nunca espera a nadie, él estuvo fuera durante mucho tiempo y los pilotos, están compitiendo semana tras semana", añadió

Pese a todo, el de Gold Coast confía en que Honda y Márquez vuelvan por sus fueros y logren más títulos juntos.

"Está claro que sabe pilotar, pero no es capaz de hacerlo como antes. Pero con el talento que tiene y si Honda consigue que la moto vuelva a ser algo consistente, puede que necesite suavizarse un poco, creo que sin duda tiene las credenciales para poder aspirar a otro título", remachó.