El nombre Dorna Sports desaparece del mundo de MotoGP

Casi 40 años después de su creación, la empresa Dorna Sports inicia su transformación al pasar a denominarse ahora MotoGP Sports Entertainment Group. Un nuevo paso hacia un campeonato que apunta a una fuerte expansión mundial.

Léna Buffa
Publicado:
Los pilotos toman la salida de la carrera sprint en Austria

Foto de: Jure Makovec / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Tras la nueva identidad gráfica adoptada por MotoGP el año pasado, luego de la compra de la mayoría de las acciones por parte del grupo estadounidense Liberty Media, seguida por la evolución de las categorías de la pirámide de acceso a MotoGP, ahora es el turno de la empresa Dorna Sports de cambiar de nombre.

La compañía española oficializó este lunes que pasa a llamarse MotoGP Sports Entertainment Group, con el objetivo declarado de encarnar una nueva identidad alineada con la orientación futura del campeonato.

Dorna entró en MotoGP como titular exclusiva de los derechos comerciales y televisivos en 1992, con Carmelo Ezpeleta al frente. Bajo este liderazgo, los Grandes Premios de motociclismo atravesaron los desafíos relacionados con la seguridad, la profesionalización del deporte, así como las convulsiones económicas que supusieron la crisis de 2008 y la del Covid.

No obstante, queda por responder a las exigencias de un mundo mediático en constante evolución que requiere nuevos métodos para multiplicar la visibilidad de las carreras y de sus protagonistas. A través de su compra por Liberty Media, MotoGP apunta ahora a una potente expansión mundial, en línea con la que experimentó la Fórmula 1 bajo el impulso del mismo grupo, y ello mediante dos ejes: obtener una audiencia más joven y más diversa, y ampliar la experiencia de los aficionados tanto en el circuito como fuera de él.

Por ello, este cambio de nombre de la empresa española debe reflejar, según indica el comunicado de prensa que anuncia la novedad, la evolución de un deporte que pasa "de un campeonato de carreras de primer nivel a una plataforma global de entretenimiento deportivo con un impacto y una proyección culturales a escala internacional".

MotoGP logo in the paddock

Le MotoGP poursuit sa mutation.

Photo de : Shameem Fahath / Motorsport Network

Se trata de ir "más allá de las fronteras tradicionales del automovilismo al abrazar la innovación digital, el compromiso inmersivo de los fans, la narrativa global y nuevas formas de entretenimiento que complementen el espectáculo ofrecido en la pista".

"El cambio de nombre de la empresa es mucho más que una nueva identidad, es una declaración de intenciones. MotoGP va más allá de un simple campeonato, ahora es un entretenimiento global seguido con pasión en todo el mundo", declaró Carmelo Ezpeleta, ahora CEO de MotoGP Sports Entertainment Group.

"Como MotoGP Sports Entertainment Group, nos apoyamos en años de crecimiento continuo para acelerar la innovación y la expansión mundial, al tiempo que preservamos el espíritu y los valores que definen nuestro deporte."

MotoGP Sports Entertainment Group sigue al frente de la dirección comercial y deportiva y del desarrollo del compromiso de los fans tanto para MotoGP, Moto2, Moto3, los programas Road to MotoGP, el WorldSBK así como la nueva Copa del Mundo Harley Davidson Bagger.

