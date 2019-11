Dovizioso: “Pude hacer un buen giro, pero no soy segundo en ritmo”

Phillip Island.- Aunque terminó a casi medio segundo de la referencia marcada por Maverick Viñales, el de Ducati cerró el primer día de trabajo en Australia con el segundo mejor crono (01:29.320), por delante de pilotos que habitualmente van rápidos los viernes. El propio Dovizioso admitió que a nivel de ritmo no está tan arriba y que pudo, al final, sacar una buena vuelta rápida.

“La situación es un poco extraña, pero Phillip Island es una pista particular, de sesión a sesión puede cambiar el feeling. Depende de muchas cosas, del viento que hace, del lado que viene… Mirando el ritmo de todos, Viñales y Márquez tienen un poco más, pero tampoco mucho más, así que estamos en el grupo con ellos”, explicó Dovizioso.

“Nosotros hemos usado la goma media, que posiblemente es la peor, pero cuando al final he montado la blanda, como el resto, he sido capaz de hacer una buena vuelta”, añadió el italiano.

“Estoy contento de estar delante, sobre todo en el top 10, pero si miramos el ritmo no somos segundos, así que todavía no estamos listos para jugárnosla con los de delante. Tenemos aún trabajo por hacer, pero no sé si será posible hacerlo mañana porque el riesgo de que llueva es muy grande”.

“Lo importante es poder salir el domingo lo más adelante posible”.

Después de los dos primeros libres, los pilotos de MotoGP disfrutaron de una sesión extra de 20 minutos para poder probar los nuevos neumáticos que Michelin prepara para 2020, unos compuesto que, en principio, deben aportar más agarre, algo que puede favorecer a la Ducati.

“No tienen más agarre de entrada, pero sí en general. Si puede ser una ventaja o no para Ducati, no lo sé. Siempre es bueno probar neumáticos con más grip, pero que eso sea una ventaja para tu moto es otra historia. Todos los que lo hemos probado hemos mejorado, pero es normal al tener mayor agarre”, valoró.

“Lo que no sabemos es si estos nuevos neumáticos luego, en una carrera, bajan, ya que no hemos podido simular una distancia tan larga. Supongo que todos los pilotos dirán que se han encontrado mejor, pero es difícil saber para quien serán una ventaja”, zanjó el de Forli.