Dovizioso confirma su año sabático en MotoGP para 2021

Andrea Dovizioso no competirá la próxima temporada en el Mundial de MotoGP, después de que el piloto italiano confirmara esta misma tarde en sus redes sociales la notica adelantada el lunes por Motorsport.com, al haber decidido tomarse un año sabático.

El post de Dovizioso empieza diciendo: “Esto es lo que haré en 2021”.

“En los últimos meses he recibido propuestas de algunos fabricantes para participar en 2021 como piloto de pruebas en el trabajo de desarrollo de sus proyectos de MotoGP”.

También lee: Dovizioso no competirá en MotoGP en 2021

“Esto me hizo muy feliz y agradezco la consideración recibida. A pesar de estas oportunidades, he decidido no comprometerme y mantenerme libre de acuerdos formales por ahora”.

“Tengo una inmensa pasión por las carreras y todavía tengo la ambición de querer correr y luchar por la victoria. Por lo tanto, volveré a MotoGP si encuentro un proyecto impulsado por la misma pasión y ambición y dentro de una organización que comparte objetivos, valores y métodos de trabajo”.

“Ahora estoy enfocado en terminar el mundial (2020) de la mejor manera posible y ya he comenzado a desarrollar algunos proyectos con mis socios para el futuro”, zanja el italiano.

Dovizioso dejará el equipo Ducati a final de temporada después de ocho años de relación, con 14 victorias y 40 podios, además de los tres últimos subcampeonatos.

Ahora mismo, el italiano está situado en la sexta plaza de la general 2020, con 117 puntos, a 45 puntos del líder, Joan Mir. El domingo, en la carrera del Gran Premio de Europa, Dovi terminó octavo, a más de 10 segundos del ganador, el propio Mir.

Los dos próximos fines de semana, con los grandes premios de Valencia y Portugal, el veterano corredor italiano pondrá fin a su etapa en Ducati y dirá adiós, al menos momentáneamente, al Mundial de MotoGP, en el que debutó en 2008 tras tres temporadas en 125cc y otras tres en 250cc (2002-2007).

Andrea Dovizioso, Ducati Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Video relacionado