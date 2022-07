Dovizioso confirma que no seguirá en MotoGP en 2023

Cargar reproductor de audio

Dovizioso fue, probablemente, el ejemplo más llamativo de la regularización económica que vivió el Mundial a raíz del coronavirus. El corredor de Forli llegó a su último año de contrato con Ducati en 2020, justo el curso en el que estalló la crisis derivada de la pandemia. La marca italiana le presentó una oferta de renovación que suponía una rebaja de su sueldo a la mitad, circunstancia que Dovi consideró en aquel momento inaceptable, y que le llevó, por la falta de tiempo, a tomar la decisión de afrontar un año sabático en 2021.

En aquel instante, su condición de primera espada del campeonato –se había proclamado consecutivamente tres veces subcampeón del mundo entre 2017 y 2019– le llevó a cometer aquello que hoy solo puede definirse como error de cálculo. "Solo regresaré si tengo opciones de hacerlo con garantías de pelear por el título", dijo entonces.

Dovizioso no leyó bien la situación en aquel momento, y después de pasarse seis meses corriendo en competiciones menores de motocross, aceptó realizar algunos test con Aprilia.

La experiencia no fue como él esperaba a pesar de los intentos de la marca de Noale y de su primer piloto, Aleix Espargaró, que hicieron todo lo posible para convencerle de que se uniera al proyecto. La traumática salida de Maverick Viñales de Yamaha a mediados del curso pasado provocó un movimiento a varias bandas. Eso dejó un hueco en el Sepang Racing Team (SRT), la estructura satélite de la marca de los diapasones, que repescó a Dovi para que disputara las últimas cinco paradas del calendario, y acelerara su adaptación a la M1, un prototipo con el que ya corrió en 2012, pero muy distinto a la Desmosedici con la que alcanzó su mejor versión, y con la que compitió durante ocho ejercicios (2013-2020).

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing

En las 11 careras que ha disputado desde que salió de su asueto, el mejor resultado obtenido por el #04 es la undécima plaza que cosechó en Portimao, en la quinta parada del vigente calendario, ya enfundado en el mono decorado con WithU. Un bagaje muy pobre que le colocó en la puerta de salida del mundial con vistas a 2023, y más aún con la pérdida de dos motos como consecuencia del adiós de Suzuki.

"Es evidente que no correré el año que viene. Siempre dije que si no era capaz de ser competitivo no estaría aquí, porque en esas circunstancias no disfrutas", dijo Dovizioso, que actualmente ocupa la 22ª plaza en la tabla de puntos, en una entrevista concedida a la web oficial del campeonato.

"En ningún momento he buscado una moto para el año que viene. Ya sé qué es no correr porque lo experimenté en 2021, y estoy tranquilo. Pero, lógicamente, no querría terminar así la temporada", remacha el italiano, que cuenta con los mismos puntos en su casillero (diez), que Darryn Binder, su vecino de taller, y que esta temporada promocionó directamente a la categoría de las motos pesadas desde Moto3.