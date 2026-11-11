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Dovizioso cree que Bezzecchi y Aprilia tiraron un Mundial que tenían a favor

En el último episodio de su podcast, el ex subcampeón del mundo de MotoGP entró en el debate más candente que se ha creado en el paddock. Aunque da a Marc Marquez y a Ducati todo el mérito correspondiente, considera que el binomio más fuerte era el formado por Marco Bezzecchi y Aprilia, que por tanto, según él, desaprovecharon una gran ocasión.

Matteo Nugnes

Publicado: 11 nov 2026, 20:12

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¿Victoria de Ducati u oportunidad desperdiciada por Aprilia? Con Marc Márquez a un paso de su décimo título mundial —el octavo en la categoría reina—, el poscarrera del Gran Premio de Qatar encendió el debate al respecto, luego de que el pasado domingo Massimo Rivola, CEO del departamento de carreras de Noale, otorgara principalmente el crédito al campeón de Cervera por la espectacular remontada que en 13 Grandes Premios lo llevó de estar a 102 puntos de desventaja a colocarse con 60 unidades a favor en la clasificación.

"Cuatro Aprilia a veces no bastan para batir a Márquez, y esos son los hechos", declaró el directivo italiano ante los micrófonos de Sky Sport MotoGP, dejando entrever que fue el talento del #93 lo que superó a las RS-GP más que la propia velocidad de su moto.

La réplica de Davide Tardozzi, director del equipo de la marca de Borgo Panigale, no se hizo esperar: "No bastan cuatro Aprilia, pero también hay seis Ducati y a veces ha ganado alguna otra Ducati. Así que felicitaciones a ellos por una gran moto, pero lo que quiero decir es que lo que gana es el paquete completo. Necesitas un piloto veloz, un campeón como el que tenemos nosotros, una moto competitiva y una gestión deportiva y técnica que funcione y ponga al piloto en condiciones de ganar el Mundial. Por lo tanto, se necesita todo el paquete, incluida la gestión deportiva".

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing Test Rider e Rider Performance Advisor

Foto di: Yamaha MotoGP

En el debate también intervino una gran leyenda de la firma boloñesa como Andrea Dovizioso, quien en su podcast fue muy directo al señalar que, sin restar mérito a Márquez, Marco Bezzecchi y Aprilia dejaron ir una oportunidad de oro, al haber representado la combinación más competitiva en pista durante gran parte del año.

"Sobre Marc es inútil reiterar lo bueno y fuerte que es, y por supuesto que se merece este título. Pero si analizamos la temporada de este año, la combinación Bezzecchi-Aprilia era más rápida que la combinación Márquez-Ducati, e incluso llegaron a construir una ventaja de más de 100 puntos. Sin embargo, si eres más rápido y se demostró que tu moto en varios circuitos era más competitiva que la Ducati, si no ganaste significa que lo dejaste ir", afirmó Dovizioso.

"Por otro lado, lo que logró hacer Márquez tras su operación es algo impresionante; él mismo declaró que mentalmente se encuentra en el mejor momento de su carrera. En el aspecto mental marcó una diferencia enorme respecto a cualquier otro piloto este año. Pero fueron Bezzecchi y Aprilia los que no estuvieron a la altura y, por lo tanto, terminaron tirándolo a la basura", concluyó.

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