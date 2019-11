Cheste.- Andrea Dovizioso ha batido en 2019 su récord de puntos en una sola temporada, pero ni siquiera eso ha sido suficiente para plantar cara a Marc Márquez. El italiano, que ganaba la primera carrera en Qatar, prácticamente no ha estado en la pelea por el título en todo el año y solamente se volvía a imponer en Austria.

Por su parte Márquez ha ganado 12 de las 19 carreras –quedándose a una de su plusmarca–, ha sido segundo en otras seis y abandonó solo una vez, estableciendo finalmente un nuevo récord de puntos (420).

Los resultados del español prácticamente han sido suficientes para que Honda también se hiciese con la Triple Corona. A pesar de que su compañero Jorge Lorenzo tan solo pudo aportar 28 puntos, el Repsol Honda arrebataba el título por equipos a Ducati.

"El objetivo era luchar por el campeonato y ganar el título, y no lo hicimos, así que no podemos estar contentos", admite Dovizioso. "También debemos ser realistas porque esta temporada la combinación Honda-Marc hizo una locura, creo que nadie esperaba eso. Consiguieron el récord de puntos, ganaron todos los títulos. Especialmente con el de equipos estoy decepcionado. Antes de la temporada dije que Danilo y yo seríamos los más fuertes. Desgraciadamente, Marc lo hizo todo solo. Ha sido demasiado fuerte que todos. En su día malo, terminaba segundo, y por décimas".

El piloto de Forlì ya piensa en 2020, cuando espera que Márquez no esté tan entonado.

"El campeonato fue extraño, porque Marc hizo récord de puntos y yo también hice mi récord. El tercero está a casi 60 puntos. Esto significa que trabajamos bastante bien, porque hice dos ceros que fueron mi culpa. Tenemos que estar contentos con lo que hicimos, porque el nivel es muy alto. No es suficiente porque queremos luchar por el campeonato, pero en este momento todo el mundo piensa qué puede hacer para ganar a Marc. Es muy difícil, pero no es imposible. Cada campeonato es una historia diferente. Debes mantener esta mentalidad, ser optimista. El martes comenzará la nueva temporada y tendremos nuevas piezas, veremos si hay algo interesante. En este momento es difícil pensar en el campeonato, pero no es imposible", apunta.

Dovizioso cerró la temporada con una cuarta posición en Valencia.

"No pude subir al podio, pero por pequeñas cosas. Jack (Miller) era un poco más rápido en algunas zonas, traté de adaptarme, pero no fui lo suficientemente bueno. Debo felicitarle porque realmente hizo un buen fin de semana. En general, en Malasia y Valencia hicimos una gran mejora respecto al pasado año y eso es bastante positivo", concluyó.

