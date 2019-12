Dovizioso: "Es un error no valorar mis subcampeonatos"

Andrea Dovizioso acumula tres temporadas consecutivas acabando subcampeón del mundo por detrás de Marc Márquez. A pesar de que la diferencia en la clasificación este 2019 ha sido abismal, el italiano completó su mejor año en MotoGP, estableciendo su propio récord de puntos con 269.

En una entrevista con Forlì Today, el piloto italiano hizo balance de la recién acabada temporada.

"Cuando no consigues la victoria, siempre falta algo", reconoce Dovizioso. "He sido segundo tres años y es un gran resultado. En mi opinión, es un error verlo de manera negativa. Es una gran satisfacción haber conseguido estos resultados con Ducati. Hemos sido competitivos, pero nos hemos cruzado a Marc Márquez en nuestro camino y todos han tenido dificultades frente a él".

Dovizioso también valoró el apoyo de sus seguidores en este período.

"En los últimos dos años he tenido un gran apoyo y esto me encanta. El único problema es que tienen poca memoria. Te presionan mucho, pero si las cosas no salen como esperan, entonces empiezan a ver solo el lado negativo sin entender por qué. La relación con ellos siempre es complicada porque no lo saben todo".

El piloto de Ducati no tira la toalla y confían en volver a intentarlo en 2020.

"No nos rendimos. Lo estamos intentando de todas las maneras. Después de tres años siendo segundo, el objetivo es el título. Sabemos que será complicado. Además de Marc, están los pilotos de Yamaha y también los de Suzuki. Creo que los aficionados se divertirán el año que viene porque habrá muchos aspirantes al título. Esperemos que Ducati y yo les hagamos divertirse más", finalizó.

