Dovizioso, sin ofertas y a la espera para 2021

Dovizioso anunció de forma sorprendente su decisión unilateral de no seguir en Ducati en 2021, y desde entonces asegura que no tiene un plan alternativo. Este jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de San Marino se mantuvo en su posición, pero dijo que espera tener “algo sobre la mesa el mes que viene”.

Antes de eso, el Mundial de MotoGP arranca este fin de semana una maratón de 9 carreras en 11 fines de semana.

“Para mí está bien, no es un gran problema, cuatro días entre carreras es suficiente tiempo para prepararte para la siguiente cita. Es diferente y no creo que tenga mayor importancia”, valoró.

El italiano señaló la regularidad como clave esta temporada, pero nadie la está consiguiendo.

“Todo el mundo busca la regularidad pero nadie la ha conseguido. Aquí tenemos un nuevo asfalto y con los nuevos neumáticos se va a crear una situación diferente. Espero que sea mejor que en 2019. El año pasado nos faltó velocidad y ahora espero ser más competitivo. Este año cambia mucho todo de carrera a carrera, así que hay que ver cómo va a desarrollarse el fin de semana”.

Rápidamente las cuestiones se centraron sobre su futuro.

“En este momento aún no tengo nada tangible sobre la mesa, no hay novedades. Tengo que esperar, no tengo que tomar la decisión ahora mismo, no cambia nada para este año y quiero mantener la concentración en la temporada”, señaló.

“De cara al año que viene ya veremos, yo adopté la decisión [de dejar Ducati] por razones muy claras y sé muy bien lo que necesito para ser competitivo en esta categoría. No quiero correr solo por correr, a ver si se presenta una oportunidad. Ahora no tengo nada claro. En el próximo mes espero tener algo sobre la mesa, de momento hay que esperar. Cuando tenga algo claro decidiremos”, argumentó el italiano, que con la tranquilidad que habla sobre el tema parece que tenga una alternativa que, de momento, no quiere desvelar.