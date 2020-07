Dovizioso: "Estuve a punto de rendirme tres veces"

Hace tres semanas, el italiano sufrió un accidente mientras disputaba una carrera de motocross en la que se fracturó la clavícula izquierda. Entre eso y la falta de pegada demostrada por el corredor de Ducati en las sesiones de ensayos del fin de semana, nada llevaba a pensar que estaría en condiciones de firmar su primer podio en Jerez.

El de Forli fue de menos a más a pesar de no encontrarse del todo a gusto encima de una Desmosedici GP20 en la que los técnicos todavía deben trabajar mucho. A eso se sumó el calor que hizo en el trazado andaluz este domingo a mediodía (55 grados en el asfalto en el arranque de la carrera), por lo que la tercera plaza que se llevó Dovizioso al final fue un premio que le dejó más que satisfecho, sobre todo por el esfuerzo que tuvo que realizar.

“Fue una carrera más dura que las de Malasia y Tailandia. No sé si fue porque esta pista no beneficia a nuestra moto o porque no teníamos velocidad. Pero estuve a punto de rendirme tres veces porque no podía mantener la intensidad, no podía rodar como yo quería, ni empujar”, convino Dovizioso al terminar la prueba.

“En el warm up hicimos un cambio que me dio confianza en el tren delantero y gracias a eso pude llegar al podio. Esta carrera me llevó más allá del límite, y en esas circunstancias solo tu mente marca la diferencia”, añadió el de Ducati.

El #04 rodaba justo detrás de Marc Márquez cuando el de Honda salió proyectado al aire al afrontar la salida de la curva 3, a tres vueltas para el final, en una caída que le provocó una fractura en el húmero del brazo derecho de la que deberá operarse el martes.

“Lo que le ha pasado a Marc es el lado oscuro de nuestro deporte. Todos somos muy competitivos y queremos ganar, pero nadie quiere que estas cosas ocurran. Marc es muy fuerte y volverá pronto”, ahondó Dovizioso, que de nuevo volvió a ser la primera Ducati en la tabla de tiempos.

“Creo que lo que le pasó es que perdió agarre en la goma trasera, que nos estaba pasando a todos. Él normalmente controla ese tipo de situaciones, pero allí se le fue muy rápido”, remachó Dovi.

Las fotos del Gran Premio de España: