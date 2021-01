Dovizioso no está dispuesto a ir "a toda costa" a Honda

Esta misma semana, el mánager de Andrea Dovizioso aseguraba en unas declaraciones que el piloto de Forli, sin equipo esta temporada, estaría abierto a realizar el test de Qatar con Honda, a modo de prueba.

Simone Battistella aseguró que “una llamada (de Honda) para conocerse y entender cómo le puede ir a Andrea con esa moto, en principio diría que sí”.

Sin embargo, el propio piloto ha salido este sábado al paso de esa posibilidad considerada por su representante, asegurando que no va volver a correr este año “a toda costa”.

En referencia a una hipotética llamada de Honda, Dovi se muestra receptivo.

“Estoy abierto, pero de momento no estoy buscando un lugar al que volver a toda costa. Solo me interesan proyectos de cierto tipo, así que si existe la posibilidad de volver a MotoGP en 2021 o 2022 seré el primero en estar feliz de hablar de ello, de lo contrario no hay problema”, explica el italiano al micrófono de Sky Sport Italia.

Dovizioso, que cumplirá 35 años el próximo mes, busca un proyecto sólido, no ser un piloto de reemplazo durante las carreras en las que, supuestamente, Marc Márquez causará baja por lesión en el inicio del curso 2021.

Por eso, cuando le preguntan si aceptaría correr con Honda si le llaman, pone condiciones.

“Depende de lo que propongan, no es una simple convocatoria”, descartando hacer una prueba en los test de Qatar.

“Tiene que haber un proyecto, unas ganas de intentarlo juntos. Si debe haber una idea de este tipo, tal vez si surge para 2022 seré el primero en ser feliz. Estoy acostumbrado a hacer las cosas bien, así que si hay la intención y las ganas de ambos, podemos hablar de ello. Como dije, no solo intento correr en MotoGP, de lo contrario podría haberlo hecho de otra manera”, no en vano tuvo una oferta para correr con Aprilia.

Dovizioso también tuvo sobre la mesa propuestas para ser piloto de pruebas, como la de Yamaha, que declinó.

“Sinceramente, todavía no me sentía listo para ser simplemente un probador. Con esto no quiero decir que el de probador sea un trabajo sin importancia, pero todavía me siento como un piloto. En este momento en particular, me siento como un piloto de motocross”, cerró.

