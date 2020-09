Dovizioso: Hubiera sido interesante ver a Márquez con estas gomas

Andrea Dovizioso llegó a Misano a tres puntos del liderato y se marcha de allí encabezando la clasificación, algo difícil de creer si tenemos en cuenta que en las dos carreras fue séptimo y octavo. Pero en un Mundial que nadie parece querer, estos resultados han sido suficientes.

Si tras el GP de San Marino aseguró que la Ducati no puede hacer funcionar bien el neumático trasero que Michelin ha introducido en 2020, después del test del pasado martes creyó haber encontrado algo y se las prometía feliz para el GP de Emilia Romagna.

Sin embargo, la carrera le dio un nuevo golpe de realidad, cruzando la meta octavo a 13 segundos del ganador, Maverick Viñales, beneficiado por los numerosos abandonos que se produjeron.

"La carrera fue extraña. Cedí algunas posiciones en las primeras curvas y luego perdí más. No fui capaz de recuperarme, de reducir la diferencia como hizo Mir. No tenía ritmo para hacerlo. A la mitad, el lado izquierdo del neumático desapareció por completo. Pude hacer buenos tiempos, pero no podía pilotar como me gustaría. Tenemos que averiguar por qué", comentó Dovizioso.

El de Forlì insiste en que su ritmo no es suficiente para pelear por el campeonato, pero en Barcelona espera que las cosas le vayan mejor.

"El Mundial está a la mitad, pero sería mejor si volviéramos a luchar por el podio. Pero nuestra velocidad actual no es suficiente. Lo que es seguro es que no nos damos por vencidos. En Barcelona será diferente. Espero poco agarre y venimos de correr en una pista que tenía mucho", apuntó.

El #04 no tiene claro que ni Marc Márquez hubiese sido capaz de sortear las dificultades que están generando los neumáticos de 2020.

"¿Márquez con estos neumáticos? Sería muy curioso. En Jerez, demostró una superioridad abrumadora. Pero eso podría significar cualquier cosa. Fue ocho décimas más rápido que nadie. Si hablamos de lógica, le había ido muy mal en los test de invierno. ¿En Jerez recuperó en tan poco tiempo ocho décimas a todos? Puede ser que hubiera dominado. Desde el primer test con este neumático todo lo que pasó es anómalo. Todos los test, todas las carreras. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero esto es un hecho y lo seguirá siendo hasta el final", zanjó.