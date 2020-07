Dovizioso ve a Márquez con opciones

Dovizioso ha sido el rival directo del actual campeón en los tres últimos cursos, en los que se proclamó subcampeón del mundo detrás del de Honda.

Para él, las particularidades del campeonato de este año, combinadas con otros factores, todavía otorgan posibilidades a Márquez de reengancharse en la pelea por la corona a pesar de no haber sumado un solo punto en las dos primeras citas. El español llegará a la tercera (Brno), dentro de dos semanas, probablemente todavía algo tocado de la operación en brazo que le impidió correr este domingo.

“Hay que ver en qué condiciones llegará Marc a Brno, y si podrá apretar al 100% o tendrá algún límite, porque eso puede suponer una gran diferencia. En toda su carrera, Marc solo ha cometido errores una temporada [2015]. Si miras sus números, cuando tiene un objetivo marcado aún comete menos errores”, declaró Dovizioso, que figura el tercero en la tabla, a 24 puntos de Fabio Quartararo.

“Primero pensaba que no podría pelear por el Mundial, pero ahora creo que aún tiene opciones, sobre todo porque hay que ver cómo gestiona Yamaha el posible problema que arrastra con los motores. Es verdad que Quartararo tiene 50 puntos y que seguramente será rápido en todas las pistas, pero en el campeonato en el que estamos creo que todo está muy abierto para todos”, argumentó el #04, que sufrió más de lo que se esperaba en la segunda de las dos carreras consecutivas en el trazado andaluz.

Tras el podio que logró arañar en la primera parada del calendario, la 14ª posición que ocupó en la parrilla de salida este domingo le dejó embotellado entre el pelotón, expuesto a los vapores brutalmente calientes que desprendían las motos que circulaban por delante.

En otras circunstancias, Dovizioso se las podría haber apañado para ir culebreando entre sus rivales hasta cruzar la meta de los primeros, algo que ha hecho antes en multitud de ocasiones. Pero esta vez, el de Forli se quedó sin cartas por culpa de un problema inesperado que le condicionó y que le impidió ir más allá del sexto puesto.

“No me esperaba tener los problemas en mitad de la curva. Al dejar ir los frenos para girar en las curvas, me era imposible meter la moto y tener un buen paso. Esta vez me quedé sin cartas. En estas circunstancias, con tan poco agarre, si no puedes meter la moto estás muy limitado”, resumió Dovizioso.

“No está mal terminar el sexto en Jerez, pero no estoy contento con las sensaciones. Tenemos que analizar los datos muy bien, porque esta es una pista especial, y además hemos sufrido un calor inusual. En función de las conclusiones que saquemos tomaremos las decisiones que aplicaremos con vistas a Brno”, cerró el de Ducati.

Las fotos de Andrea Dovizioso en el GP de Andalucía