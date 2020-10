El piloto de Ducati solo pudo ser séptimo en Motorland, a ocho segundos del ganador Alex Rins. No obstante, el italiano redujo en tres puntos su desventaja en el campeonato y ahora se encuentra a 15 de Joan Mir, el nuevo líder, con 100 por disputarse.

El balear continúa sin conseguir su primera victoria en MotoGP, pero es el piloto que más veces ha subido al podio esta temporada (5). Esa regularidad es la que le ha permitido estar al frente del campeonato.

"Mir no ganó, pero es el más fuerte de todos", dijo Dovizioso tras el Gran Premio de Aragón. "Si miramos la segunda mitad de todas las carreras, Mir fue el más fuerte. Aunque no gana, al final consigue muchos puntos".

Clasificaciones completas: Cambio de líder en el Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de Aragón

Precisamente regularidad es lo que le está faltando a Dovizioso, que solo suma un podio y una victoria en 10 carreras, pero la irregularidad también del resto de aspirantes al título le permite seguir con vida a falta de cuatro grandes premios. Sin embargo, el de Forlì insiste en que con esto no le bastará para ser campeón.

"Sinceramente, nada ha cambiando en el campeonato. No tenemos nada bajo control. Lo único que podemos hacer es mirar lo nuestro. Estábamos mal hasta el FP4, pero luego reconducimos la situación. Pero no es suficiente. Los rivales están fuertes, ganan carreras y siempre suben al podio. Tengo una mentalidad más de campeonato y de carrera. Aunque no tengo un gran ritmo este año, sigo luchando por el campeonato. Tenemos que hacer algo más".

Ducati tuvo un complicado fin de semana en Aragón debido a que las bajas temperaturas impidieron poner en temperatura los neumáticos. Esto llevó a que las cuatro GP20 fueran las únicas motos de la parrilla que montaron el medio trasero en carrera, una elección que no resultó del todo acertada y que se analizará de cara al próximo fin de semana en este mismo escenario.

"Esperemos que el próximo fin de semana haga calor, porque cuando hace frío destruimos el neumático blando. Necesitamos trabajar y mejorar ciertas cosas. Es muy positivo tener los datos de Zarco, porque podremos ver cómo fue su carrera con el blando trasero. Tal vez no hicimos la mejor elección. Si miramos las carreras dobles, el resultado en la segunda siempre ha sido negativo. Esta vez no fue bien por el frío. A diferencia de las otras carreras dobles, si los neumáticos se calientan, creo que tendremos un poco más de margen que los demás", zanja.