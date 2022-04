Dovizioso dice que no se arrepiente por rechazar a Aprilia

Cargar reproductor de audio

Ducati no renovó el contrato de Andrea Dovizioso más allá de 2020, y tras quedarse sin equipo el pasado año, el italiano recibió la invitación de Aprilia para probar la RS-GP con el fin de convencerle para abrazar el proyecto de Noale.

Desde el primer momento, Dovi ya avisó que "correr con Aprilia este año no está en el plan", por más que Aleix Espargaró trató de convencerle para que diera el paso y se convirtiera en su compañero de equipo.

Aprilia y Dovizioso llegaron a firmar un contrato como piloto de pruebas, cuya cifra se especula que fue absolutamente desorbitada como muestra del gran interés de la casa italiana por convencer al corredor, que nunca se enamoró de la moto de Noale.

En agosto del año pasado, después de unas pocas jornadas de test que los técnicos calificaron de "inútiles" para el desarrollo de la moto, Dovizioso anunció su fichaje por Yamaha para correr en el entonces equipo Petronas, asegurándose para 2022 una moto de fábrica con el actual RFN.

La situación actual es que la Aprilia gana y lidera el Mundial, mientras los pilotos de Yamaha deambulan por el campeonato sin lograr hacer funcionar la M1.

"No hay arrepentimiento", aseguró este jueves Dovizioso cuando le preguntaron si ahora se hubiera pensado mejor lo de declinar el fichaje por Aprilia.

"Pero no porque no quisiera seguir con Aprilia. Al contrario, estoy muy contento con el resultado que han conseguido, porque en el poco tiempo que estuve con ellos vi que hay un ambiente relajado y productivo, así que estoy muy satisfecho. También quiero felicitar a Aleix, porque al final ha llevado la moto al objetivo. Estoy muy contento por Aprilia", aseguró.

Dovizioso, algo incómodo con las preguntas al respecto, quiso dejar claro que una moto que gana no hace, automáticamente, que un piloto lo consiga.

"Hay más ejemplos que te hacen ver que necesitas una combinación de cosas para obtener un resultado. ¿Vamos a decir que Maverick Viñales no es fuerte? Eso sería una blasfemia. Ahora va más lento que Aleix, pero es un piloto de primera. Aleix ganó porque lleva muchos años con esta moto y ha seguido su evolución desde que no eran competitivos", valoró.

Otro factor que no dejó de lado el italiano fue la adaptación que los pilotos deben realizar a las motos para conseguir el éxito.

"También depende mucho de las características de la moto. Cuando estaba en Ducati, yo era el primero en subirme a la moto y poder explotar sus virtudes, porque sus características se ajustaban a mi estilo de conducción. Es una cuestión de estilo de pilotaje y de cómo te sientes con la moto lo que luego te permite explotar mejor lo que llevas debajo de tu culo", dijo.

"No es el hecho de que Aprilia haya ganando, yo hubiera ganado con la Aprilia. Si tomamos ese argumento, ahora estoy compitiendo con una moto campeona del mundo. Si quieres hacer una charla de barra de bar, podemos hacerla, pero si nos fijamos en los detalles, siempre hay explicaciones de por qué suceden ciertas cosas", añadió.

Pese a que Aprilia le ofreció la plaza de piloto oficial y el propio Aleix Espargaró le llamó para tratar de convencerle, llevándose una negativa que molestó al español, Dovizioso sigue manteniendo que su rol solo era el de probador.

"Repito, me alegro de que Aprilia hiciera un gran fin de semana en Argentina, porque fueron buenos y se lo merecen. Pero mi conversación fue otra cosa: existía la posibilidad de que me quedara con ellos, pero probablemente sería como probado, no para competir. Pero fue mi decisión, así que está bien. No veo este resultado como una decepción para mí, porque no soy un piloto que se engañe a sí mismo, así que no puedo decir que si hubiera estado con Aprilia, habría ganado, porque las cosas no funcionan así", zanjó un poco harto del tema el veterano piloto de Forli.

Andrea Dovizioso, Aprilia 1 / 19 Foto de: Aprilia Racing Andrea Dovizioso, Aprilia 2 / 19 Andrea Dovizioso, Aprilia 3 / 19 Foto de: Aprilia Racing Andrea Dovizioso, Aprilia 4 / 19 Foto de: Aprilia Racing Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 5 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 6 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing, Enea Bastianini, Gresini Racing 7 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 8 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 9 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 10 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 11 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 12 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Team 13 / 19 Foto de: MotoGP Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 14 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 15 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 16 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 17 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 18 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 19 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

(Pulsa en 'Versión completa' al final el artículo si aquí no te aparece el reproductor del podcast)