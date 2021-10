Dovizioso: "El secreto de Quartararo está en la frenada"

Andrea Dovizioso igualó el resultado de Austin en el Gran Premio de Emilia Romagna, donde fue 13º. El piloto de Forlì se vio favorecido por el elevado número de caídas que se produjeron en la segunda carrera celebrada en el Circuito de Misano y al finalizar se mostró muy decepcionado con su actuación, apuntando a una elección errónea de neumáticos y al mal tiempo del viernes y el sábado como factores que le llevaron a concluir por debajo de las expectativas.

"No entendí mucho. No tuve sensaciones desde el principio, me costó y por lo tanto no fui rápido. Pero creo que fue otra experiencia importante, porque hicimos la misma elección de neumáticos que la mayoría de pilotos y vimos que no era la adecuada para mí por dos razones: cayó mucho en las últimas 10 vueltas y luego el blando no me dio el apoyo que necesitaba en aceleración. Así que no tuve el potencial adecuado al principio y luego también hubo una caída", dijo Dovizioso.

"Además, todavía estoy luchando con la moto, porque tengo que cambiar mis trazadas, así que hacer prácticamente todas las sesiones en unas condiciones particulares y luego ir a la carrera en seco fue muy difícil para mí. Eso me llevó a utilizar el neumático y mi energía de forma equivocada. No fue peor que la primera carrera en Misano, pero no di el paso que esperaba después de Austin. Afortunadamente, este año no nos jugamos nada y estos fines de semana difíciles siempre nos permiten acumular una gran experiencia", añadió.

El tres veces subcampeón del mundo profundizó en sus problemas, señalando que sobre todo le costó frenar durante toda la carrera.

"Todavía no estoy bien en la frenada, por lo que no puedo conseguir la velocidad adecuada cuando entro en las curvas y hacer la trazada que quiero. Siempre se me hace un poco largo y no puedo hacer las trazadas correctas para explotar el potencial de la moto. Pero en general, cuando no estás bien frenando, eso también afecta al resto de la curva, y eso es lo que me pasó en la carrera en cada vuelta".

A pesar de las dificultades, por el momento Dovi no está preocupado pensando en el futuro, especialmente porque la moto oficial que tendrá el próximo año será seguramente diferente a la M1 'Spec-B' que está utilizando en este último tramo de 2021.

"Sería un error preocuparse ahora, porque todavía hay tiempo para trabajar y porque el año que viene tendré una moto diferente, aunque todavía no sé cómo de diferente será. Es lógico que si la temporada de 2022 empezara mañana estuviera preocupado, pero no es el caso, así que no tiene sentido estarlo antes de tiempo".

Dovizioso también opinó sobre el título de Fabio Quartararo, elogiando su capacidad para sacar todo el potencial de la M1 en cualquier situación y minimizar sus puntos débiles.

"Creo que Fabio se merece el título, pero también ha hecho una locura este año. Consigue aprovechar al máximo los puntos fuertes de la M1, pero también es muy bueno a la hora de no resaltar sus puntos débiles. Haber sido tan constante esta temporada, en todas las carreras, es algo realmente especial", dijo.

"Se las arregla para ser tan consistente porque hace el mismo estilo de pilotaje todo el tiempo. En todas las pistas, en todas las condiciones, con todas las temperaturas, siempre conduce de la misma manera: frena muy tarde, pero es realmente difícil hacer girar la moto frenando donde él lo hace. Y eso es algo que puede hacer fácilmente. Si miras una de sus tandas en los entrenamientos libres, puede dar 5-6 vueltas de la misma manera, sin cometer demasiados errores. Esto es lo que le permite progresar de sesión en sesión, salir siempre en las dos primeras filas y ser consistente en cada situación", concluyó.