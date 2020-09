Dovizioso: si no eres rápido es difícil luchar por el mundial

Prácticamente sin querer, por más errores de los rivales y aciertos propios, Andrea Dovizioso se encontró el pasado domingo con el liderato del Mundial de MotoGP tras protagonizar una carrera gris y llega a la meta 7º, a más de 10 segundos del ganador, Franco Morbidelli.

Pese a esa posición de privilegio, el subcampeón del mundo de los tres últimos años no se hace ilusiones, y es consciente de que sin velocidad no se puede luchar por el campeonato, por más atípico y corto de puntos que sea, como es el caso este año.

Este martes, Dovizioso participó en el test oficial para pilotos de MotoGP en Misano, pero sólo lo hizo en la sesión matinal, saltándose el ensayo de la tarde. El italiano, logró un mejor tiempo de 1.32.290 (5º), muy cerca del 1.32.184 que logró en la Q2 del sábado en esta misma pista, y que le valió para salir 9º en parrilla.

“Estoy satisfecho, sobre todo porque hicimos todo el trabajo que estaba previsto, por lo que girar por girar no tiene sentido, sobre todo cuando ha sido un fin de semana muy duro físicamente, porque cuando se pilota mal, sufres más. No es que si giras más, mejoras más las cosas. Teníamos algunas cosas muy claras que probar y lo hicimos todo esta mañana”, justificó el italiano su ausencia en la tarde del test.

Dovi, ganador de una carrera este año, en Austria 1, acumula un 5º y 7º puestos en las dos últimas citas, muchos puntos perdidos en la lucha por la corona. Tras la carrera del pasado domingo, este fin de semana Misano vuelve a ser escenario del Gran Premio de la Emilia Romagna.

“Como ya ha pasado en otras carreras dobles, la segunda suele ser más rápida y en una pista tan corta, con tiempos muy ajustados, será muy difícil estar en el top 10 y salir más adelante en parrilla, porque hoy todos han sido muy rápidos”, valora.

“En este caso, habiendo hecho el test, pudimos trabajar algunos detalles de la moto: había una cosa que probar y funcionó, así que eso ya nos hará más competitivos, porque la moto tiene algo más. Pero sobre todo gracias a la forma en que me las arreglé para adaptarme hoy basándome en lo que vimos durante el fin de semana, habrá un Dovizioso diferente, porque ciertamente espero ser más competitivo. Si los demás mejorarán más o menos que yo, no podemos saberlo, lo veremos el fin de semana. Pero lo importante es entender, probar, aprender y dar un paso adelante. Esto es lo que pasó hoy y por eso estoy feliz”, dijo.

Por último, el corredor de Ducati valoró el tema de luchar este año por el título.

“Estoy en esta situación en la que siento que tengo más posibilidades de jugarlo. Pero n las últimas carreras, rara vez he sido rápido y si no lo eres, incluso si estás muy bien clasificado en el campeonato, no tienes las cartas para jugarte el Mundial”, explicaba.

“Ahora estoy mucho más tranquilo, pero hay que tener los pies en el suelo porque aún queda por competir este fin de semana y habrá que ver si los demás han mejorado y cuánto lo han hecho. Pero lo importante es lo que sientes con la moto: hoy teníamos claro en qué dirección queríamos ir y lo logramos, así que tuve buenas sensaciones”.

“También será importante llevar estos avances a otras pistas y con diferentes condiciones de agarre, porque aquí en Misano tenemos una situación anómala, hay muchos baches, pero también mucho agarre, por lo que tienes la posibilidad de forzar de otra forma”, zanjaba el de Forli.