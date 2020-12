Dovizioso dice sobre Stoner: ha sido mi rival más talentoso

La marcha de Andrea Dovizioso de MotoGP a final de temporada puso fin a una generación que llevaba luchando junta desde principios de siglo en 125cc. El italiano se ha tenido que ver las caras siempre con algunos de los pilotos más destacados de la historia como Jorge Lorenzo, Casey Stoner y Dani Pedrosa. Además, cuando aterrizó en la categoría reina (2008) ya había otras figuras como Valentino Rossi y más tarde llegó Marc Márquez (2013).

El piloto de Forlì se quedó a las puertas de ser campeón en MotoGP hasta en tres ocasiones, acabando subcampeón del mundo por detrás de Márquez de 2017 a 2019. A pesar del evidente talento del español, sin querer desmerecer a nadie, destaca al australiano por encima del resto.

"Era el más talentoso de largo", dijo Dovizioso sobre su compañero en el Repsol Honda en 2011 en una entrevista con DAZN. "Pero más allá del talento, estaba cómo lo lograba exprimir. De Valentino no puedes decir que no sea talentoso, pero tiene un método y va logrando resultados. En cambio, Casey en la primera vuelta ¡bam! Y eso era lo peor para sus rivales. Eso les vapuleaba. Toda su carrera lo hizo así, se le daba muy bien. Así que además de ese talento, era cómo lo aprovechaba".

Casey Stoner y Andrea Dovizioso

"No sería justo destacar a ninguno que me haya marcado más, porque han sido campeones de distintas maneras y con diferente características. Aunque haya algunos que han cosechado mejores resultados que otros, todos han sido muy importantes, los he estudiado muchísimo, hemos peleado mucho, ha sido fascinante y muy difícil competir con ellos. Hablamos de nombres importantes no solo porque hayan estado luchando delante, sino porque en los últimos 10 o 15 años el nivel ha sido muy alto. No digo que antes ni ahora sea bajo, pero esa concentración de talento es algo extraordinario".

Dovi también señala lo que diferencia a Márquez de Stoner.

"Es difícil decir que haya algún piloto con más talento que Marc. Todo lo que ha logrado lo ha hecho de manera que de base, induciría a decir que Casey tenía algo más de talento, pero me cuesta decirlo así, sinceramente. Marc, por distintos motivos, vive la vida de forma distinta a Casey. No ha tenido esos desencuentros o situaciones en los que Casey no se encontraba a gusto y dijo basta. A nivel de entorno, todo ha sido mucho más fácil, relajado, tranquilo. Y es el motivo por el que ha ganado tantos campeonatos y tendrá una carrera muy larga", explica.

Nuevo palo para Jorge Lorenzo

Andrea Dovizioso, Ducati Team, Jorge Lorenzo, Ducati Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Pero si con alguien ha mantenido un dura rivalidad a lo largo de su carrera ha sido con Jorge Lorenzo. Con el balear ya se vio las caras en 2004 cuando se proclamó campeón del mundo de 125cc. Sin embargo, en 2005 y 2006 la balanza se decantó del lado del español en 250cc. En MotoGP llegaron a compartir equipo en 2017 y 2018 en Ducati, donde fue claramente superado por el italiano y saltaron chispas en más de una rueda de prensa.

"Creo que aún le sigo cayendo mal", afirma el #04. "Sobre todo porque noto que, en cuanto puede me ataca en las entrevistas y no he sido capaz de entender si es porque no ha podido asimilar que durante dos años con la misma moto siempre ha estado detrás o por qué. Habiendo ganado tantos campeonatos debería estar por encima de estas cosas. Pero noto que hay algo que le molesta y no logro entender su mente un tanto particular".

