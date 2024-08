Ducati anuncia apoyo de fábrica para VR46 a partir de 2025

El Pertamina Enduro VR46 Racing Team será, a partir de 2025, el equipo cooficial de Ducati, tras el acuerdo alcanzado por ambas partes y que el fabricante italiano anunció este viernes en Silverstone, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Gran Bretaña.

El acuerdo, que es plurianual con una primera fase confirmada de dos temporadas, convierte a la estructura propiedad de Valentino Rossi, en el equipo satélite de referencia del constructor de Borgo Panigale, relevando en ese papel al equipo Pramac, que recientemente anunció un acuerdo para asociarse con Yamaha a partir del próximo curso.

Según el comunicado del fabricante, a partir del 2025 el VR46 Racing Team será el equipo factory-supported en MotoGP. El equipo tendrá a su disposición una Desmosedici GP oficial y tendrá el máximo apoyo técnico y deportivo por parte de la casa de Borgo Panigale.

Con esta maniobra, Ducati pasa de las cuatro motos oficiales full factory de los últimos años, a tres, las Pecco Bagnaia y Marc Márquez en el equipo rojo, y la de Fabio Di Giannantonio en VR46.

"Desde el primer día el VR46 Racing Team ha demostrado saber trabajar en perfecta sintonía con Ducati y en los últimos años hemos conseguido grandes resultados", explica Gigi Dall’Igna, Director General de Ducati Corse.

"Estamos felices de poder reforzar todavía más esta relación dando al equipo el apoyo ‘factory’ a partir de la próxima temporada. Estoy seguro que juntos podremos lograr grandes cosas. Doy las gracias a Valentino, Uccio y Pablo y a todas las personas que con gran pasión y dedicación trabajan en el equipo", añade.

Uccio Salucci, Team Director Pertamina Enduro VR46 Racing Team, por su parte, muestra su satisfacción por el acuerdo.

"No puedo estar más orgulloso de anunciar que el próximo año el Pertamina Enduro VR46 Racing Team será el factory-supported de Ducati en MotoGP. Tendremos una moto oficial y una GP24. Si me lo llegan a decir hace algunos años no lo hubiera creído. Es un momento realmente significativo para todo el equipo: lograr este resultado con un equipo así joven, con tantos chicos de Moto3, en solo tres años es realmente extraordinario. Quiero dar las gracias a todas las personas que trabajan en el equipo, a los patrocinadores que nos mantienen, en especial a Pertamina Lubricants, a Ducati y a Gigi Dall’Igna por haber creído hasta el fondo en este proyecto, compartirlo y valorarlo como se merece. Nos esperan unos años de mucho trabajo, de grandes desafíos y no vemos la hora de ponernos a prueba para alcanzar resultados cada vez más ambiciosos".

Además de Di Giannantonio, cuya renovación está pendiente de ser anunciada, todo apunta a que el segundo piloto del equipo será Franco Morbidelli.