Ducati y Aprilia se muestran más igualadas que nunca en Misano

El Gran Premio de San Marino de este fin de semana podría producir la batalla Ducati-Aprilia más igualada de la temporada 2026 de MotoGP, sin que ninguno de los fabricantes haya podido establecer una ventaja clara tras la actividad del viernes.

El equilibrio competitivo ha oscilado de un lado a otro varias veces este año, con Ducati y Aprilia disfrutando de fines de semana dominantes según lo bien que se adaptaran sus motos al trazado de cada circuito.

Sin embargo, aunque Ducati se ha impuesto ocasionalmente en fines de semana en los que Aprilia parecía tener el paquete más rápido, los dos fabricantes rara vez se han visto tan igualados como lo estuvieron en Misano.

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Durante las dos sesiones de práctica, Marco Bezzecchi y los hermanos Márquez se alternaron el primer puesto en las hojas de tiempos. En la FP1, Marc Márquez se adelantó con la Ducati por 0.060s, antes de que el piloto de Aprilia respondiera en la Práctica para hacerse con el primer puesto por 0.103s.

El fuerte ritmo a una vuelta de Bezzecchi desde su regreso de la lesión en Silverstone lo convierte en un favorito temprano para la pole position, pero Ducati cuenta con la fuerza de los números. Cuatro de los seis pilotos de Desmosedici terminaron dentro de los cinco primeros, justo detrás de Bezzecchi, mientras que Fermín Aldeguer solo se quedó fuera de la Q2 tras verse afectado por problemas mecánicos antes de su último ataque al crono.

Aprilia, por otro lado, ya contaba con un piloto menos este fin de semana, con Ai Ogura retirándose de Misano por lesión. Jorge Martín y Raúl Fernández solo terminaron 10º y 12º, pero ambos sugirieron que tienen más velocidad por desbloquear antes de la clasificación. Con Bezzecchi dejando atrás los errores que lastraron la primera mitad de su campaña, la fábrica con sede en Noale está de lleno en la pelea con Ducati por la victoria.

Entonces, ¿por qué los dos fabricantes italianos están tan cerca en su terreno de casa?

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

En primer lugar, el trazado de Misano favorece a ambas motos, con la RS-GP particularmente fuerte en el tercer sector y la GP26 ganando tiempo en la parte final de la vuelta. En última instancia, esto se reduce a que la Aprilia es fuerte en curvas rápidas y fluidas, y la Ducati rinde mejor en la sección de frenada y aceleración.

También cabe señalar que Bezzecchi y Marc Márquez tienen mucho margen de mejora, tras haber perdido tiempo frente a sus compañeros de equipo en el sector 4 y el sector 3, respectivamente.

La segunda razón es la cantidad de agarre disponible en Misano. La superficie de alto agarre ha equilibrado efectivamente el grupo, permitiendo que los mejores pilotos de la parrilla marquen una mayor diferencia.

Misano también es relativamente estrecho, lo que deja menos margen para que los pilotos experimenten con diferentes trazadas. Por lo tanto, la mayoría de los pilotos terminan frenando, girando y acelerando en lugares en general similares, reduciendo aún más el margen para que un piloto o una moto obtenga una ventaja significativa.

Finalmente, la baja degradación de los neumáticos completa el panorama, permitiendo a los pilotos completar varias vueltas rápidas sin perder ese agarre del flanco.

Como resultado, gran parte del rendimiento del viernes se redujo en última instancia a lo cómodos que se sentían los pilotos con los neumáticos traseros blando y medio. Algunos pilotos ya estaban marcando vueltas rápidas con el trasero medio, lo que explica por qué Alex Márquez y Bezzecchi estaban tan claramente por delante del resto de la competencia tras las primeras tandas.

El grupo volvió a apretarse cuando se puso en uso el trasero blando. Irónicamente, Alex Márquez inicialmente tuvo dificultades para encontrar ritmo con el trasero blando, y no fue hasta su última tanda cuando se sumó a la lucha por la pole position.

Marc Márquez resumió el estado de la situación tras un intrigante día de acción en Italia.

"Es cierto que Misano es uno de los circuitos donde todo está más igualado," dijo. "Como vemos en los tiempos por vuelta, Aprilia es fuerte en las curvas rápidas y Ducati es fuerte en las curvas de frenada y aceleración.

"Aprilia es fuerte en el sector tres y Ducati es más fuerte en otro sector. Así que, al final, cada moto tiene su potencial y nuestro trabajo es intentar encontrar lo mejor para nuestro estilo de pilotaje."

Estas circunstancias inusuales también podrían explicar por qué Luca Marini, que generalmente sufre con el ritmo a una vuelta, pudo terminar a solo medio segundo en sexta posición. Que Pol Espargaro entrara directamente en la Q2 también demostró cómo los pilotos pudieron marcar la diferencia en Misano.