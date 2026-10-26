MotoGP GP de Australia

Ducati: Aprilia tuvo “mala suerte” en el GP de Australia, puede ganar todas las carreras que quedan

Ducati cree que Aprilia puede ganar todas las carreras restantes de esta temporada después de sufrir una racha de mala suerte en Phillip Island el pasado fin de semana

Rachit Thukral

Publicado: 26 oct 2026, 21:05

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Ducati cree que Aprilia tuvo "mala suerte" con los cambios del tiempo durante el fin de semana del Gran Premio de Australia, al señalar el ritmo superior de la RS-GP en condiciones de seco.

Se esperaba que Aprilia dominara las acciones en Phillip Island después de que Marco Bezzecchi liderara un resultado de 1-2-4-5 para el fabricante con sede en Noale en la práctica del viernes. Pero la actividad del sábado no salió exactamente como esperaba, con Marc Márquez, de Ducati, logrando la pole position en una clasificación en mojado antes de encabezar un podio todo para Borgo Panigale en una sprint con pista seca.

Sin embargo, el director de Ducati, Davide Tardozzi, cree que los resultados de la sprint no reflejaron la verdadera jerarquía, al afirmar que la velocidad de Jorge Martín antes de su caída y la remontada de Marco Bezzecchi del noveno al cuarto lugar demostraron que Aprilia todavía tenía una moto más rápida.

"Creo que han tenido mala suerte porque es evidente que en condiciones de seco Bezzecchi fue muy competitivo. Pasó de la cuarta fila a la cuarta posición", explicó Tardozzi.

"Martín cometió un error, pero era muy, muy competitivo. No sé si Marc habría podido vencerlo al final de la carrera o no. Creo que fue un mano a mano hasta el final, pero desafortunadamente cometió un error".

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Márquez y Martín protagonizaron uno de los mejores duelos de la temporada en la sprint de Phillip Island, con ambos intercambiando posiciones varias veces mientras luchaban por la victoria y el liderato del campeonato al mismo tiempo.

Martín cometió varios errores durante la pelea y finalmente se cayó en la vuelta 8, sufriendo en el proceso una desafortunada fractura en el brazo.

Las tomografías computarizadas del sábado confirmaron que la fractura de su radio no estaba desplazada, lo que significa que no necesita una cirugía inmediata y puede intentar correr en Malasia esta semana.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tardozzi respaldó al expiloto de Pramac Ducati para volver con fuerza tras su lesión.

"Estoy contento de saber que estará en Sepang. Eso significa que la lesión no es tan grave", dijo.

"Conocemos muy bien a Martín. Es un héroe, es un piloto rápido, así que se esforzará mucho para complicarnos la vida".

Con la carrera de distancia completa del domingo cancelada, Márquez disfruta ahora de una ventaja de 10 puntos en el campeonato sobre Martín, con Bezzecchi a 50 puntos en el tercer lugar. Aún quedan solo cuatro rondas por disputarse esta temporada, suponiendo que el Gran Premio de Qatar del 8 de noviembre se celebre según lo previsto.

Aunque los acontecimientos del pasado fin de semana reforzaron la candidatura de Márquez a un 10.º título mundial -y el segundo en otras tantas temporadas-, Ducati insiste en que el campeonato todavía está lejos de estar decidido.

Consultado sobre si ve a Martín o a Bezzecchi como la mayor amenaza en la recta final del título, Tardozzi dijo: "Depende de la situación de Jorge.

"Tengo un enorme respeto por Marco. Creo que 50 puntos no son nada. Creo que Marco tiene el potencial de ganar cada carrera; cada carrera de aquí hasta el final. Así que creo que los 50 puntos [de desventaja] para Marco son buenos para nosotros, pero no malos.

"Del lado de Jorge, es evidente que su lesión marcará la diferencia de manera positiva o negativa, si será muy competitivo. Eso no significa ganar, porque no creo que pueda ganar en Sepang.

"Seguro, es algo que nos dirá su competitividad en Sepang y Qatar. Esa es la diferencia".

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