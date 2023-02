Ducati: "Quedará claro por qué Alex Márquez es bicampeón del mundo"

Cargar reproductor de audio

El español cerró la temporada pasada su etapa en Honda después de tres años de muchas turbulencias para el constructor de Tokio, que ha atravesado el bache más profundo de su historia.

Para el piloto de Cervera, salir de la dinámica del fabricante del ala dorada significó sacarse un peso de encima. En primer lugar, por poder despojarse de ese supuesto abrigo que le proporcionaba Marc Márquez, su hermano mayor, punta de lanza de Honda y piedra angular del proyecto en MotoGP. Pero es que, con ese cambio de aires, Alex Márquez también dejó atrás la RC213V, el prototipo más crítico y "traidor" de la parrilla, según él mismo lo ha definido, para subirse a la Desmosedici que conquistó el pasado Mundial, de la mano de Pecco Bagnaia, y con la que seis de los ocho corredores de la marca se enfilaron al podio.

Esa versatilidad del prototipo italiano le ha transmitido las mejores sensaciones al catalán, quien, tras la primera tanda de entrenamientos colectivos de 2023, terminó el octavo, a menos de medio segundo de Luca Marini, el más rápido de las tres jornadas.

Márquez no solo superó a su hermano, Marc, sino que también rebajó en 1,7 segundos su tiempo en la cronometrada del pasado Gran Premio de Malasia, que le situó el 21º en la parrilla de salida. Ese tiempos de 1.58.3 que logró en la 43ª vuelta de las 49 totales que completó este domingo, es una décima más rápido que el tiempo de la mejor Honda (Marc) en esa misma sesión clasificatoria de octubre.

El evidente paso adelante que ha dado no ha pasado desapercibido ante los ojos de los responsables de Ducati, que confían y creen que será capaz de recuperar su mejor versión; esa que le llevó a sumar dos podios en su estreno en la clase reina (2020), y que antes le coronó campeón del mundo de Moto3 (2014) y Moto2 (2019).

"Después de una época difícil con la Honda, el poder disponer de una moto que funciona le va a dar una motivación enorme para demostrar el piloto que es. Alex ha ganado dos mundiales", reflexionaba Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, en una conversación mantenida con Motorsport.com en Sepang. "Seguramente es difícil ser el hermano de un extraterrestre como Marc, y aún lo puede ser más estar en su mismo equipo. En Gresini le cuidarán muchísimo", añadía el ejecutivo del 'Reparto Corse' de la compañía boloñesa.

"Este año quedará claro por qué Alex es bicampeón del mundo", añadía Davide Tardozzi, el team manager. "Estamos muy contentos con la pretemporada que está haciendo. Creemos que esta moto puede potenciar algunos de sus puntos de fuerza. Alex va muy bien en condiciones de mojado y también en las mixtas. Nuestra moto, también. Además, creemos que puede explotar muy bien la frenada y el ingreso en curva", proseguía el expiloto.

Tras solo cuatro días de experiencia sobre la GP22, el menor de los hermanos Márquez todavía cree que tiene margen para pulir ciertos detalles antes de formar en la parrilla de la primera parada del calendario, en Portugal, a finales de marzo.

De cualquier forma, la transición que ha llevado a cabo no podía ser más plácida. Tanto por la velocidad exhibida como por la ausencia de caídas. Eso, sin lugar a dudas, le habrá permitido recuperar la confianza en sí mismo que, lógicamente, le hizo perder su etapa en Honda. "Claro que en los malos momentos en Honda me puse en duda. A veces me preguntaba si me había olvidado de pilotar. Pero esos momentos me ayudarán a ser mejor piloto", cierra un Alex Márquez que desde que se subió a la Ducati en los test de Valencia no ha sufrido ninguna de las caídas que tanto solía tener que soportar con la Honda.

