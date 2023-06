Las Ducati tienen la estabilidad de un coche de F1, dice Espargaró

Aleix Espargaró sufrió una lesión en el Gran Premio de Italia de MotoGP del pasado fin de semana. El piloto español la sufrió durante la jornada del jueves, mientras entrenaba con la bici, por lo que consideró una "cagada inadmisible", ya que fue por mirar el móvil, como él mismo reconoció.

El de Aprilia lloró en el garaje durante los primeros entrenamientos libres, pero aguantó y siguió luchando, consiguiendo clasificar octavo en la parrilla, puesto en el que también terminó la carrera al sprint. Además, en la carrera del domingo, cruzó la línea de meta en sexta posición. Pero por delante, fue Ducati la marca que dominó el fin de semana.

El líder del Mundial, Pecco Bagnaia, consiguió la pole y las victorias tanto el sábado como en la carrera larga, además de la vuelta rápida del domingo. Y el podio estuvo compuesto únicamente por pilotos de Borgo Panigale en ambas mangas. En lo que va de 2023, la marca italiana ha ganado cinco de los seis grandes premios y cuatro de las seis carreras sprint.

"No me gusta lo fácil que se les ve pilotar", dijo Espargaró sobre el estado actual de Ducati. "Incluso en la vuelta de la pole de Pecco no hubo ni un error. Parecía un Fórmula 1 en cuanto a estabilidad. No es normal la potencia que tienen. No podemos igualar eso".

Para Espargaró, su gran actuación fue una sorpresa, ya que su lesión jugó en su contra. Además, según el de Granollers, Aprilia simplemente no tenía la competitividad como para igualar a los pilotos de Ducati. "No esperaba rodar así después de la primera sesión de entrenamientos. No podía pilotar después de la FP1, tenía mucho dolor", dijo.

"Fui al hospital a hacerme pruebas, pero los médicos no entendían por qué tenía tanto dolor. Tomé bastantes medicamentos antes de la carrera. Ya no estaba tan dolorido, pero no podía utilizar el freno trasero. Sólo dejaba descansar el pie, estaba bastante cansado al final. No podía rodar 'libre', pero eso no es excusa. No podíamos seguir el ritmo de las Ducati", comentó para finalizar.