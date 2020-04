Ducati pide evaluar la opción de que no haya MotoGP este año

En una charla con Motorsport.com, Paolo Ciabatti, director deportivo de la marca de Borgo Panigale, afirma que todos los actores con presencia en el campeonato, sobre todo aquellos cuya principal actividad se centra en su participación en los grandes premios, ya consideran también la opción de que las motos no salgan a la pista en toda la temporada, aunque evidentemente sea el peor de los escenarios

Este viernes, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, el promotor del certamen, reconocía que el ritmo de aplazamiento de las carreras y la imposibilidad de fijar una fecha para un hipotético arranque del campeonato hacen que, efectivamente, la probabilidad de cerrar el 2020 sin un solo evento es real, aunque a día de hoy se dibuje solo como una pesadilla.

En ese sentido, Ciabatti señala que Ducati, y seguramente el resto de equipos que configuran la parrilla de las motos pesadas, trabajan sobre dos hipótesis a efectos de tratar de elaborar sus planes presupuestarios.

“Nosotros trabajamos sobre dos alternativas. La primera, que podríamos definir como la optimista, pasa por la celebración de unas diez carreras, no creo que sea posible colocar más. La segunda, la pesimista, es aquella en la que no se pudiera disputar ninguna”, detalla el ejecutivo a quien escribe estas líneas. “Como escudería y como empresa, en la medida de lo posible tenemos que intentar anticiparnos a lo que pueda suceder. Y aunque evidentemente no es lo que deseamos, no plantearnos también la posibilidad de que no haya Mundial no sería una actitud responsable por nuestra parte”, añade el italiano.

Ducati, al igual que el resto de fabricantes del Mundial, están en permanente contacto con Dorna. Unos y otros ofrecen las ideas que van surgiendo para tratar de echar una mano cuando llegue el día de ponerse a dibujar un calendario, en caso de que eso sea viable en algún momento.

Los hay que proponen disputar dos citas un mismo fin de semana, otros que abogan por alargar el curso tanto como sea necesario. Desde los despachos de Bolonia se trata de analizar el caso desde una óptica lo más realista posible, dentro de la incertidumbre que reina en casi todo el mundo.

“Creemos que no será fácil encontrar diez países en los que se permita correr en condiciones más o menos normales. Una posible solución sería tratar de encontrar cinco, por ejemplo, y disputar allí dos grandes premios en diez días”, apunta Ciabatti, antes de remachar: “Por ejemplo, si llega un momento en el que podemos ir a Sepang, por nombrar un circuito, a lo mejor podríamos quedarnos allí diez días y correr dos fines de semana consecutivos. Con el panorama actual, lo más adecuado es analizar la situación desde una perspectiva realista para tratar de superar esta emergencia. Los tiempos mejores vendrán”.

