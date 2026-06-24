"El candidato ideal": Ducati explica la elección de Acosta para compañar a Márquez

Ducati va a combinar experiencia y juventud en 2027. Tras confirmar el martes a Marc Márquez por dos temporadas más, la marca italiana anunció el fichaje de Pedro Acosta, también con un contrato de dos años, para suceder a Pecco Bagnaia, cuya marcha fue oficializada a mediodía.

Acosta es hoy el segundo piloto más joven de la parrilla, pero está considerado como una de las mayores promesas, tras dos temporadas y media en KTM. Ducati considera que es el fichaje perfecto junto a Márquez, por su parte el segundo titular de más edad y con el palmarés más rico de la parrilla.

Si el próximo contrato de Márquez quizá sea el último en MotoGP, Acosta encarna claramente el futuro de Ducati, decidida a llevar al joven español a lo más alto. "Pedro representa el candidato ideal para el futuro del Ducati Lenovo Team", estimó Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse. "Tras la confirmación de Marc, queríamos integrar a un piloto joven y rápido en el proyecto de desarrollo de la Desmosedici GP."

"Pedro, además de ser un talento innegable, ha demostrado una precocidad extraordinaria. En algo menos de seis años en el campeonato del mundo, ha ganado dos títulos en las categorías inferiores y ha realizado actuaciones realmente convincentes en MotoGP."

Pedro Acosta ya tuvo duelos en pista con Marc Márquez. Photo by: Ducati Corse

"Su llegada al equipo será una fuente de motivación para todos; nos ayudará a progresar, y nosotros lo acompañaremos en el camino que lo llevará a su plena madurez como piloto."

"Estoy convencido de que, gracias al apoyo de nuestro equipo y con el tiempo necesario, su contribución nos permitirá sin duda dar un nuevo paso en términos de rendimiento y objetivos."

Lo seguimos desde hace tiempo, tanto por lo que ha logrado en pista como por su personalidad directa y cercana, de la que estamos seguros de que los Ducatisti se enamorarán.

Mientras que MotoGP quiere que los equipos hagan esfuerzos en su comunicación, Ducati cuenta con el talento pero también con la personalidad de Acosta, que ya se ha ganado la reputación de piloto poco dispuesto a suavizar las cosas, con sus respuestas directas y a veces lacónicas.

Ducati ya juega con el apodo de "tiburón" de Pedro Acosta, ya que el anuncio de su fichaje se hizo parodiando el cartel de Tiburón, y el constructor italiano tiene la intención de convertirlo en un personaje que encarne su marca.

"Pedro es, sin duda, uno de los jóvenes pilotos más talentosos del paddock de MotoGP", subrayó Claudio Domenicali, director general de la marca. "Con solo 22 años, es el tipo de piloto con el que puede escribirse un nuevo capítulo apasionante."

Pedro Acosta Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Siempre lo hemos apreciado y lo seguimos desde hace tiempo, tanto por lo que ha logrado en pista como por su personalidad directa y cercana, de la que estamos seguros de que los Ducatisti se enamorarán cuando vaya vestido de rojo."

"Creemos que, junto a Marc, representa la incorporación ideal para un equipo que, construyendo sobre su historia y los resultados de los últimos años, quiere seguir desempeñando un papel de líder en el futuro y seguir siendo una fuente de admiración, respeto y apoyo para los apasionados de Ducati en todo el mundo."

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