Ducati frena el desarrollo de la GP24 en pleno duelo entre Martín y Bagnaia

El domingo pasado, en Motegi, Bagnaia logró su octavo triunfo del año y el cuarto doblete, y completó un fin de semana perfecto. Tras llegar a Japón con una desventaja de 21 puntos, el italiano recuperó 11 en un solo evento, circunstancia que confirma que el pulso entre él y el español está más abierto que nunca. En las últimas cuatro paradas del calendario, el actual campeón le ha arañado 13 puntos al aspirante. De trasladar esa misma inercia a las cuatro citas que quedan antes de que el Mundial ponga el cerrojo en Valencia, Bagnaia celebraría su tercera corona consecutiva.

Será por esa igualdad que hay entre ambos, por los compromisos adquiridos en los contratos o por una simple cuestión de ‘fair play’, que Ducati ha decidido detener el desarrollo de la Desmosedici GP24 con vistas al último tramo de campeonato. Motorsport.com entiende que la última novedad llegó en Silverstone, hace dos meses, y fue un carenado de los laterales bajos de la moto.

Pecco Bagnaia y Jorge Martín se jugarán el título con las armas que ya conocen y en igualdad de condiciones. A pesar de un hecho tan relevante como es que el madrileño abandone la disciplina de la marca de Borgo Panigale a final de curso para incorporarse a las filas de Aprilia en 2025, los ejecutivos del fabricante boloñés no han dejado de insistir en que el #89 tendrá exactamente las mismas herramientas que tenía antes de saberse su marcha, para luchar por el que sería su primer cetro en la categoría de las motos pesadas.

Los acuerdos de Bagnaia y Martín con Ducati, emolumentos al margen, son idénticos, y eso es extrapolable a Enea Bastianini y Franco Morbidelli, los otros dos pilotos que disponen de una GP24. Eso significa que cualquier mejora que reciba uno de ellos debe estar a disposición de los otros tres. Precisamente por eso, los elementos más relevantes que Ducati puso a prueba en el test que se llevó a cabo en el ensayo colectivo celebrado el mes pasado, en Misano, entre los grandes premios de San Marino y Emilia Romagna, ya no se incorporarán en la GP24, sino que lo harán directamente en la GP25.

"En Misano probé un chasis nuevo, que ni yo ni Jorge podremos usar este año. Básicamente, porque se trata de una evolución que, por contrato, Ducati tendría que poder ofrecer a todos los pilotos que llevan la GP24. Pero, por desgracia, no hay suficientes piezas", responde Bagnaia a Motorsport.com, antes de remarcar: "Nuestra moto [la suya y la de Martín] se mantendrá tal y como está hasta final de temporada. Y es una pena porque, porque se trata de un paso adelante importante, que probablemente podría ayudar a marcar la diferencia. Pero Ducati siempre fue clara en ese aspecto, y las dos motos serán iguales hasta el final. Este chasis será el punto de partida de la Ducati del año que viene".

Ducati asegura dar el mismo trato a los dos principales contendientes al título, pero eso, obviamente, se circunscribe a esta temporada. Que Martín se vaya a Aprilia, obviamente, hizo que no probara ese chasis en cuestión en el entrenamiento en el circuito Marco Simoncelli. De hecho, ni él ni ningún miembro de Pramac, que el curso que viene pasará a competir con motos Yamaha, pudo entrar en el taller del equipo de las motos rojas, algo que en los test era habitual.

Se sobreentiende, de cualquier forma, que Ducati, bajo la batuta de Gigi Dall’Igna, su director general, consideró oportuno guardarse esa baza para 2025, dado que no merecía la pena quemar esa pieza (el chasis), cuando Martín y Pramac se van, y ninguna marca de la competencia aprieta. Preguntado directamente por la confianza que tiene depositada en que Ducati cumpla su promesa hasta el banderazo en Cheste, el actual subcampeón no tiene ninguna duda: "Ducati me está apoyando al 100%. Mi moto está perfecta y estoy convencido de que va a seguir así hasta que el Mundial termine".