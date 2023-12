Ducati: "Márquez será candidato al equipo oficial en 2025"

Tras once temporadas en la escudería oficial Honda, Marc Márquez firmó recientemente un contrato por una temporada con Gresini, uno de los equipos satélite de Ducati, la marca italiana que ha ganado los dos últimos campeonatos de pilotos con Pecco Bagnaia, y que en 2023 ha arrasado completamente a sus rivales.

Que el acuerdo entre Márquez y Gresini sea solo por una temporada es una maniobra estratégica del corredor español para llegar con las manos libres al mercado de pilotos 2025, que se vislumbra apasionante, ya que la práctica totalidad de la parrilla queda libre para negociar su futuro.

Muchas son las especulaciones sobre un posible salto de Marc a KTM en 2025 como piloto de fábrica, incluso no faltan los nostálgicos que piensan en un posible retorno a Honda si los japoneses son capaces de hacer una moto con cara y ojos, pero la cúspide de MotoGP ahora mismo es el equipo oficial Ducati, un destino en el que, por primera vez, en la marca italiana admiten que podría encajar el ocho veces campeón del mundo.

Un mercado que empezará a moverse en los primeros meses de 2024 y en el que, por lógica, uno de los primeros encajes debe ser la renovación del actual bicampeón con la casa de Borgo Panigale.

"Ahora estamos disfrutando de la fiesta de celebración de los títulos en Bolonia, luego de las vacaciones y a principios de año hablaremos de los contratos. Lo que puedo decir es que tanto Bagnaia como Ducati quieren seguir juntos por este camino", explica Paolo Ciabatti, director de Ducati, en una entrevista con nuestros compañeros de GPone.

Tras la pandemia, Ducati hizo tabla rasa con pilotos y contratos, estableciendo unas escalas salariales que se le han ido desordenado por el excelente rendimiento de sus pilotos, con Pecco a la cabeza, pero también por los buenos resultados de Jorge Martín o Enea Bastianini.

Un equilibrio cada vez más frágil que, en 2024, puede saltar por los aires definitivamente con la llegada de un huracán deportivo como Márquez.

"Está claro que Marc es un ganador y sus títulos mundiales lo demuestran, así que si ha elegido Ducati es porque quiere volver a ganar. Para todos nosotros será algo nuevo y al mismo tiempo una situación a gestionar", admite Ciabatti.

Los cuatro pilotos que tiene contrato con Ducati, los dos oficiales y los dos de Pramac, acaban a final de 2024. Teniendo en cuenta que la renovación de Bagnaia se podría dar por hecha, quedará una plaza a completar en el equipo oficial, y muchos candidatos a ella. Incluso con la llegada de Márquez, si el catalán logra resultados en la primera parte del curso, entrará en esa carrera.

"Como todavía no hemos definido los pilotos para 2025, diría sin problemas que Marc será uno de los candidatos al equipo oficial", reconoce el ejecutivo, no sin antes advertir que no se volverán locos para conseguirlo.

"Evidentemente hay un aspecto importante a subrayar, y es que desde el punto de vista económico ya no estamos en ese periodo precovid, en el que un piloto como él podía ganar sueldos súper millonarios".

Una hipotética elección de Márquez, incluso solo el hecho de ponerla sobre la mesa, podría suponer el riesgo de perder a jóvenes pilotos que están bajo contrato o tutelados por la casa italiana.

"¡Claro que sí! Este riesgo existe y somos muy conscientes de ello. Pienso por ejemplo en Martin. Un talento como él, si no va al equipo oficial podría despertar el interés de otros fabricantes. Pero no es el único", dice en referencia a Bastianini o Marco Bezzecchi, la joya del VR46 que aspira al asiento oficial en 2025.

Recientemente, Lin Jarvis, el jefe de Yamaha, explicó que están negociando con VR46 para que, en 2025, sea su equipo satélite, abogando el británico por limitar el número de motos en parrilla para evitar 'la Copa Ducati'.

En este sentido, Ciabatti es consciente del interés de Yamaha sin haber valorado aún cuántas motos tendrá el fabricante italiano en la parrilla de 2025.

"Sinceramente, no lo sé. Con Gresini tenemos un acuerdo también para 2025, mientras que con VR46 el contrato expirará el año que viene. Tendremos que ver y evaluar la situación detenidamente, teniendo en cuenta que la competencia intentará hacer su juego".