Ducati: pausa por coronavirus beneficia a Márquez y a Honda

Las recomendaciones de las autoridades de los países más afectados por el COVID-19 de permanecer confinados en casa, afectan a toda la población, incluido al máximo responsable técnico de Ducati, el ingeniero jefe y director general Gigi Dall’Igna, que permanece en su domicilio de Schio, población situada unos 180 kilómetros al norte de Bolonia, donde está el Reparto Corse del fabricante transalpino.

“Estoy en casa, con mi familia, como imagino todos los italianos. La moral no es altísima, la situación no es fácil, hubiera preferido que todo fuera normal, con el Mundial ya en marcha, pero no podemos hacer otra cosa que aceptarlo”, explica el ingeniero en una entrevista con Sky Sport Italia.

Con la temporada de MotoGP sin comenzar, las fábricas tienen la oportunidad de seguir trabajando en sus motos antes del sellado de motores y el paquete aerodinámico, que se realizará en la primera carrera.

“Trabajo desde casa en lo que puedo. Estamos tratando de solucionar alguna cosa que no fue del todo bien en el último test, aunque la mayor parte de los técnicos no están trabajando. Nos estamos concentrando en las cosas que deberemos dejar congeladas en la primera carrera, básicamente en la aerodinámica, sobre la que podemos todavía hacer algún cambio”, explica.

Con el campeonato aplazado, de momento, hasta el 3 de mayo en Jerez, se está empezando a hablar de la posibilidad de que la carrera española se corra a puerta cerrada, sin público.

“En un caso como este se necesita asumir el mal menor y una carrera a puerta cerrada lo sería. Los aficionados podrían ver la carreras desde casa en televisión, no será lo mismo, el ambiente será extraño y antinatural. Pero estamos en una emergencia, así que bienvenidas las carreras a puerta cerrada”, valora Dall’Igna.

Uno de problemas que plantea estas suspensiones es que la FIM solo puede dar valor de campeonato del mundo a la temporada 2020 si se alcanzan las 13 carreras.

“La situación se está agravando día a día. Es estúpido hacer programaciones ahora, porque mañana quizá cambien las cosas. Confío que las 13 carreras que se necesitan para tener un campeonato del mundo se puedan hacer”.

Durante la entrevista invitan a Dall’Igna a imaginar que hubiera pasado el 8 de marzo si se hubiera disputado la carrera de MotoGP del GP de Qatar.

“Tras el último test tenia confianza. En la simulación de carrera con goma usada, Dovizioso, en tándem con Petrucci, lo hicieron muy bien. Al final los tiempos subieron un poco, pero estoy seguro de que Andrea lo hubiera hecho bien en carrera, como en los últimos dos años. También Danilo mejoró respecto al test de Sepang. En resumen, me hubiera gustado hacer la carrera de Qatar porque creo que lo hubiéramos hecho muy bien”.

También le plantean al ingeniero si piensa que alguien puede beneficiarse de este parón, posiblemente Marc Márquez para terminar de recuperarse físicamente.

“Creo que Márquez se beneficiará de ello, porque es el que más tenía que recuperarse físicamente. Con estos meses de preparación adicional estará más preparado”, concede.

“La parada, también, deja espacio para algunos fabricantes que habían tenido problemas en términos de rendimiento y fiabilidad, habrá tiempo para intervenir. Me estoy refiriendo a Honda, con seguridad, pero también a Aprilia, que había mejorado la moto lo suficiente, pero tenía algunos problemas de fiabilidad y podrá cubrirse desde este punto de vista”, valora el ingeniero.

Mientras Yamaha y Honda han cerrado renovaciones de pilotos para más allá de 2020, Ducati sigue sin mover ficha.

“Por lo que respecta a nosotros, el mercado está absolutamente parado”, y les da un consejo a sus dos pilotos, que acaban contrato este año.

“Que entrenen todo lo posible, que se preparen físicamente, porque cuando comience la temporada no habrá tiempo para parar y mirar alrededor, será un campeonato muy condensado, más que nunca”, advierte.

Así presentó Ducati su Desmosedici 2020: