¿Ducati quiere que Bagnaia continúe con ellos? El italiano responde

Pecco Bagnaia ha sido, como no podía ser de otra manera, otro de los protagonistas del evento 'Camioni in Pista', que Ducati ha celebrado en su sede de Borgo Panigale para conmemorar un 2025 histórico, por más que haya sido la temporada más complicada para el tricampeón del mundo de motociclismo en MotoGP.

Y es que, mientras que Marc Márquez arrasó hasta su lesión, justo después de ganar su noveno campeonato y el séptimo de la clase reina, Bagnaia nunca llegó a dar con la tecla al manillar de la Desmosedici GP25. El turinés no encontró con ella las sensaciones que tenía con la GP24, y hasta los momentos buenos, como su fin de semana en Japón, se acabaron tornando en pesadilla al no poder mantener la dinámica de Motegi, donde arrasó.

Bagnaia empezó su comparecencia ante los medios este viernes, entre los que estaba la edición italiana de Motorsport.com, haciendo balance de su campeonato:"He luchado bastante. Ha habido carreras buenas, y trataré de entender por qué, y otras malas, que me servirán de lección para mejorar en la identificación de problemas. Mirando a Ducati, ha sido una gran temporada, con Marc dominando y marcando la diferencia. Estoy impaciente por empezar de nuevo. El test de Valencia significó un inicio con buen pie, y estoy deseando que llegue Malasia".

El piamontés, que no tiene aún un objetivo definido para 2026, no da 2025 como un año perdido, pese a todos los problemas:"Con la experiencia, me he dado cuenta de que todas las situaciones ayudan y, aunque no lo haya hecho bien, es importante mantener los pies en el suelo, reflexionar sobre ello e intentar mejorar. 2025 me ha enseñado la lección de la importancia de intentar trabajar mejor en las dificultades, tratando de identificar un problema principal".

Lo bueno para Bagnaia es que la moto que probó en el test de Valencia le dio buenas sensaciones: "Afortunadamente pudimos hacer un buen trabajo, ya que las condiciones de la pista no eran buenas, así que salimos adelante. Me sentí bien con varias partes, mejor que con la GP25, mientras que en otras todavía tenemos trabajo por hacer, pero la base de partida es buena".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Dorna

Bagnaia fue cuestionado sobre unas palabras de Dall'Igna, que explicó que fue difícil ayudarle en algunos momentos. "No he leído sus palabras y no sé cómo las ha dicho. Es cierto que el año que acabamos de terminar nos ha hecho pasar por muchas cosas a mí y al resto del equipo. Hemos trabajado duro y lo hemos dado todo. No ha sido fácil identificar el problema principal y siempre hemos dado vueltas"

Posteriormente, el #63 habló también de su futuro. El transalpino ha dejado claro que quiere continuar en Ducati muchos años más, pero una campaña tan complicada como la de 2025 pueden hacer tambalear un asiento como el de la Desmosedici oficial, el más codiciado de la parrilla en estos momentos.

Cuestionado sobre si siente que Ducati tiene el deseo de retenerle para los próximos años, Bagnaia contestó: "Haz las preguntas a quien pueda responderlas. La sensación es que nada ha cambiado". Y sobre si el personal que le acompañará en el equipo seguirá siendo el mismo, confirmó:"Que yo sepa, sí".

Por último, Bagnaia detalló cómo ha desconectado mentalmente después del final de temporada: "Me he dedicado al gimnasio. Dos horas al día. En este tiempo, siempre he echado la vista atrás a las carreras, sobre todo a las que me fueron mal, que son la mayoría. Así que nunca desconecté del todo, aunque me relajé con mi mujer. Lo necesitaba. De todos modos, sigo centrado en la temporada". E incluso a una cuestión de si Jorge Lorenzo, nuevo coach de Maverick Viñales, le ha recomendado algún entrenador o psicólogo, Pecco no quiso meterse en ese jardín:"Se dicen muchas cosas. La gente tiene su opinión y está bien que cada uno tenga su punto de vista".