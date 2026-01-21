Ducati: "Una vez tengamos la renovación de Márquez pensaremos en el otro piloto"

Aunque Ducati y Marc Márquez tienen apalabrada la renovación para las temporadas 2027 y 2028, Davide Tardozzi, el popular y carismático jefe del equipo oficial del fabricante de Bolonia, sigue asegurando que todo está encarado, pero que aún no se ha firmado el contrato, por lo que no quiere hablar y, mucho menos, especular en torno a quién acompañará al actual campeón de MotoGP en el box rojo a partir de 2027.

Motorsport.com pudo mantener una conversación con Tardozzi en Madonna di Campiglio, donde este lunes se presentó el equipo para la temporada que ahora inicia y se celebraron los 100 primeros años de la marca italiana.

Descubriendo al Márquez persona

Entre acto y acto, el ex piloto y ahora ejecutivo, quiso valorar lo que había descubierto en Márquez tras trabajar, el pasado año, por primera vez con él.

"Antes de que llegara a Ducati sabía que Marc era un gran piloto, no tenía dudas. Lo que he podido descubrir este año trabajando con él es que aún es mejor como persona. Humanamente, a nivel de profesionalidad, de gestión de las relaciones, es algo increíble. Y sobre todo es un líder. El piloto no puede ser solo campeón, debe ser el líder dentro del box, y él lo es sin ni siquiera hablar. Entra en el box y la gente está atenta y ya sabe lo que debe hacer", relata un Tardozzi que se emociona cuando habla del corredor catalán.

"Creo que ha aportado mucho a Ducati, una visión diferente, una tranquilidad cuando hay un problema, que siempre los hay en las carreras, con una aproximación a los momentos difíciles que demuestran que es un gran piloto", añade.

El respeto de Márquez hacia Bagnaia

En un box donde había un claro dueño, el italiano y bicampeón de MotoGP Pecco Bagnaia, Tardozzi afrontó una complicada gestión de egos y poderes que le ha sorprendido.

"Mira, te voy a decir algo que le he dicho a muy poca gente. Créeme si te digo que en momentos de gran dificultad de Pecco, sobre todo en dos ocasiones muy concretas, Marc me ha dicho de hacer o no hacer cosas para no molestarle, porque él estaba yendo muy bien y estaba preocupado por no importunar la serenidad de Pecco. No lo había visto nunca en ningún otro piloto. Un comportamiento de ayuda y de defensa de Pecco, buscando rebajar el entusiasmo sobre sus victorias. No quiero decir en qué momento y dónde fueron esas dos situaciones, porque no sería justo, pero demostró una forma de ser que, en mi opinión, de gran persona, de muy buena persona", explica.

Una relación que, sin embargo, no asegura que vaya a durar más allá de este año, ya que el fabricante italiano tiene encima de la mesa la posibilidad de fichar a Pedro Acosta, para colocarlo de vecino de box de Márquez.

El futuro de MotoGP es Pedro Acosta

Dejando a un lado esa posibilidad, Motorsport.com le pidió a Tardozzi que valorara a Acosta como piloto, que diera su opinión.

"Está claro que Pedro, por lo hecho en la rookies, Moto3 y Moto2 te lleva a pensar que es un futuro candidato a ganar el Mundial de MotoGP, no te lo digo yo, todo el mundo te lo puede decir. Con 21 años creo que Acosta es el futuro de MotoGP, así como lo pensamos de Fermín y de otros pilotos de Moto3 o Moto2", en referencia a David Alonso, al que Ducati sigue muy de cerca.

No mete, Tardozzi, a Alex Márquez en esa categoría. "Alex no es ninguna promesa, es un realidad absoluta y confirmada. No entiendo que aún a día de hoy haya gente que no entienda que Alex es un piloto muy fuerte. Ha ganado dos mundiales, ha dejado claro que no es el hermano de Marc, que es Alex Márquez, un piloto extraordinario y que estamos muy contentos que esté corriendo con una Ducati", pese a que, difícilmente, le abrirán las puertas del equipo oficial.

Seguirá la competición entre los Márquez

"No me gusta hablar antes de ver las motos de los rivales, pero la rivalidad y competitividad interna dentro de la familia Márquez es muy interesante. Estos dos hermanos son más que hermanos, se tienen un gran respeto y ambos sienten siempre un gran deseo de ayudar al otro. Pero en el momento en el que empieza al carrera cada uno piensa en lo suyo y eso es muy bonito, y también de gran persona porque Alex es una gran persona también".

Tras la presentación del lunes, Bagnaia dijo que se va a enfocar en ir carrera a carrera sin prisa por decidir su futuro. Pero en la MotoGP actual y con los códigos del mercado de pilotos que se están desatando, parece difícil que Ducati pueda esperar a Pecco.

"Nosotros hemos dicho que la prioridad es renovar a Márquez. Marc tiene sobre la mesa ofertas muy interesantes, mucho, obviamente. A nivel técnico, económico, nosotros tenemos una oportunidad, nos conoce y nosotros le conocemos a él, esto nos permite esperar un poco porque tenemos un buen feeling, se necesita aún un poquito de tiempo para tomar una decisión. Esperamos que la tome pronto y que sea seguir con Ducati, obviamente. Pero nos ha pedido un poco de tiempo y nosotros se lo hemos dado".

La pregunta es, ¿qué pasa con Pecco? "Una vez sepamos si Marc continua con nosotros, o no, pensaremos en el otro piloto. Lo que está claro es que si Márquez decide irse la prioridad será renovar a Bagnaia", apunta.

Pese a que Motorsport.com entiende que Ducati y Marc tienen la continuidad apalabrada para renovar para las temporadas 2027 y 2028, Tardozzi sigue con los malabares en torno al futuro del español, sobre todo por las impresionantes ofertas a nivel económico de las fábricas japonesas. "¿Quién es el loco que no va a querer a Marc?", se pregunta el italiano. "Todo el mundo le quiere", un Marc que cumplirá 33 años el próximo mes y que está negociando un contrato para cuando tenga 34 y 35 años.

Tardozzi cree que al #93 aún le quedan algunos años muy buenos, pese a que el propio piloto reconoció que será su cuerpo y no su mente quién le lleve a la retirada. "Es cierto, pero te voy a decir una cosa, con 40 años Marc podrá ganar todavía y tendrá 45, y ya sea con las bicicletas o con el skateboard, tendrá las mismas ganas de ganar que ahora".