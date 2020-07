¿Qué opina el posible futuro equipo de Valentino Rossi de él?

A Razlan Razali, director general del equipo Petronas, la posibilidad de fichar a Valentino Rossi le sumió en un mar de dudas que el pasado domingo, tras el extraordinario tercer puesto del Italiano en Jerez, quedaron despejadas.

Petronas, desde su nacimiento en las categorías menores y también en su salto a MotoGP en 2019, se enfocaba en la proyección de jóvenes pilotos y, sobre todo, en la búsqueda de talento local; no olvidemos que el equipo se creó como parte del Circuito de Sepang y con el patrocinio de inversores malasios.

El golpe de suerte que significó el estruendoso debut de Fabio Quartararo el año pasado con sus colores, avaló el camino tomado por Razali y su gente, una apuesta que se contradecía con la posibilidad de fichar a un corredor que llegará con 42 años.

“Vale es Vale. Para ser sincero, tenía mis dudas después de la primera carrera”, explicó Razali. “Todo el mundo me decía que el Doctor volvería, y lo ha hecho. Me impresionó mucho. Te tienes que quitar el sombrero por lo que hizo, y sobre todo en las condiciones extremas en las que se corrió”.

Asesorado por sus colaboradores, Razali apostó hace dos años por Quartararo cuando el francés no estaba triunfando en Moto2 y venía de un periodo errático en Moto3. Sin embargo, la jugada le salió de cine y Fabio acumula ya dos victorias esta temporada.

No obstante, Lin Jaravis logró convencer al joven corredor para dar el salto al equipo oficial, ocupando la plaza de Rossi, al que le ofreció ir a Petronas, con quien sigue negociando un acuerdo que no acaba de cerrarse.

"Este resultado facilitará las cosas. Somos Petronas y tomamos decisiones basadas en los negocios, y no podemos ignorar a los fans, a quienes quizás les gustaría un piloto local. No es una elección forzada, pero no es un piloto normal. Tomó tiempo sin duda, pero lo que hizo el domingo facilita poder explicar a los accionistas por qué elegimos a Valentino”, argumenta el dirigente malasio.

La llegada de Rossi a Petronas incrementará el impacto de popularidad del equipo en todo el mundo, algo que Razali valora con mesura.

“No queremos que nuestro equipo sea conocido por Valentino. Queremos que cualquiera que corra con nosotros obtenga resultados. Desde cierto punto de vista, me satisface más haber creado algo de la nada y estar donde estamos hoy con Fabio”.

“Queremos continuar con esta filosofía, y con Valentino queremos estar seguros de poder ayudarle. No queremos ser populares porque él está aquí, sino ayudarle a ser competitivo incluso a su edad. Después de hablar con él y su personal, estamos entendiendo que es lo que necesita”.

El punto de fricción entre Petronas y Rossi es la cantidad de personal de su actual equipo en Yamaha que podrá irse con el italiano a su nuevo box. El punto más difícil son los dos mecánicos australianos que le han acompañado durante toda su carrera en MotoGP, ya que tanto su sueldo como el hecho de que viajan siempre en primera clase en sus desplazamientos desde Australia, desequilibra el prepuesto de la escudería en esa partida.

Además, Rossi tiene un amplio y oneroso acuerdo con Yamaha respecto al Ranch y al VR46, que el fabricante japonés está intentando que asuma Petronas.

Solucionar esos temas es lo que está demorando el acuerdo, que muy bien podría anunciarse en el gran premio de casa de Rossi, en Misano.

“Si podemos hacerlo antes bien, pero hacerlo en su casa sería aún mejor. Hay algunas cosas que definir, no tan relacionadas con Valentino o la mecánica, como para finalizar la estructura entre Yamaha, VR46 y el circuito de Sepang. Eso es lo que está tomando un poco más de tiempo”, reconoce Razali.